Así es la casa de Gustavo Yankelevich en Punta del Este: consola de madera, recuerdos y rincones "Coastal Style"

Gustavo Yankelevich tiene en Punta del Este una casa donde cada ambiente refleja una manera particular de entender la decoración y la vida junto al mar. Entre tonos claros, piezas elegidas para acompañar la arquitectura y sectores que conectan distintos espacios de la propiedad, la residencia construye una identidad propia a partir de objetos con historia familiar y elecciones que remiten al entorno uruguayo. Algunos rincones, además, concentran detalles que permiten apreciar y descubrir aspectos menos visibles de su rutina.

Entramos a la casa de Gustavo Yankelevich en Punta del Este: decoración tendencia y recuerdos

La casa que Gustavo Yankelevich comparte con Rossella Della Giovampaola en Punta del Este refleja una estética inspirada en el entorno costero que rodea la propiedad. La decoración prioriza los materiales naturales, la luz y una distribución pensada para conectar los ambientes interiores con los espacios exteriores. A lo largo de cada ambiente se pueden encontrar elementos que remiten al paisaje, combinados con objetos cargados de recuerdos familiares que aportan una identidad única a su residencia.

La casa de Punta del Este de Gustavo Yankelevich

Desde el ingreso, la residencia transmite una sensación de amplitud gracias a la elección del productor por una paleta dominada por colores claros. Las paredes y los techos en tonos blancos permiten potenciar la iluminación natural que ingresa por las aberturas, potenciando el coastal style. Además, sumó carpinterías pintadas en gamas suaves, cercanas al celeste y al gris, que acompañan esa búsqueda de claridad visual y generan una transición armónica entre los distintos espacios.

Los pisos también forman parte de la identidad visual de la propiedad de Gustavo Yankelevich. En varios sectores aparecen baldosas en tonos rojizos y terracota, una elección que genera un gran contraste con los tonos claros. Sobre esas superficies se destacan alfombras en tonos beige que delimitan el living y aportan una transición visual entre las diferentes áreas de la casa. El resultado es una ambientación que mantiene una misma línea estética sin perder funcionalidad.

La casa de Punta del Este de Gustavo Yankelevich

Uno de los ambientes más destacados de la casa de Punta del Este es el living. Allí, el productor eligió una decoración con muebles simples y colores claros. El espacio está compuesto por un gran sofá en blanco, sillones individuales en la misma gama y una banqueta ubicada junto al área principal de estar. Además, sumó una mesa ratona de madera donde se exhiben libros, bandejas decorativas y arreglos florales. Muy cerca se encuentra una chimenea revestida con ladrillo a la vista, que funciona como uno de los puntos centrales.

La consola con fotos familiares y la conexión con el paisaje de Punta del Este: La casa de Gustavo Yankelevich

Uno de los sectores más representativos de la residencia de Gustavo Yankelevich es la consola de madera ubicada detrás del sofá principal. Este mueble se convierte en una verdadera galería familiar gracias a la variedad de fotografías exhibidas sobre su superficie. Marcos de distintos tamaños reúnen imágenes personales y recuerdos que acompañan la decoración general del ambiente. Otro de los detalles que sumó el director fue una mesa de billar, donde él y sus nietos comparten tardes y momentos juntos.

La casa de Punta del Este de Gustavo Yankelevich

En ese mismo sector aparece otro de los elementos que define la personalidad de la propiedad: una pintura de temática náutica protagonizada por un velero navegando en el mar. La referencia al universo marítimo se repite en otros ambientes mediante cuadros con embarcaciones, escenas costeras y paisajes vinculados a la playa. Estos detalles dialogan con lámparas de mesa en tonos claros, candelabros metálicos, piezas decorativas de vidrio y distintos objetos que acompañan la vida del empresario.

Si el interior refleja la personalidad de Gustavo Yankelevich, el exterior continúa la misma línea. Las terrazas de madera se desarrollan en distintos niveles y conectan la vivienda con el jardín. Allí se distribuyen reposeras, sillones de inspiración costera y sectores pensados para disfrutar del entorno al aire libre. Macetas con flores, faroles decorativos y áreas de descanso completan una propuesta donde la cercanía con el paisaje de Punta del Este ocupa un lugar central.

La casa de Punta del Este de Gustavo Yankelevich

Gustavo Yankelevich encontró en su residencia de Punta del Este un espacio donde la decoración, los recuerdos personales y la inspiración costera conviven en cada ambiente. Las fotografías familiares exhibidas en distintos sectores, la presencia de cuadros vinculados al mar, los muebles en tonos claros y los espacios abiertos hacia el exterior reflejan una propuesta pensada para acompañar el entorno que rodea la propiedad.

VDV