Así fue la polémica separación de Joe Manganiello y Sofía Vergara

Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron el fin de su relación a mediados de 2023, dejando a todos sus seguidores impactados. Con el correr de los meses, ambos actores dieron su versión de la polémica separación, dejando en claro que la decisión que tomaron se debía a diferencias irreconciliables.

Joe Manganiello y Sofía Vergara

La polémica separación de Joe Manganiello y Sofía Vergara

El matrimonio de Sofía Vergara y Joe Manganiello llegó a su fin a mediados de 2023, dejando a todos sus seguidores en shock. Aunque al principio pidieron privacidad, con el correr de los meses surgieron detalles que mostraban las diferencias irreconciliables que dieron lugar a la ruptura, especialmente en cuanto a sus planes de futuro.

Joe Manganiello y Sofía Vergara

Tras nueve años de matrimonio, la pareja de actores, que había sido considerada una de las más sólidas de Hollywood, emitió un comunicado conjunto en el que pedían privacidad en medio de su separación. Pero algunos meses después, ambos comenzaron a revelar detalles sobre las razones que llevaron a su ruptura.

Quién rompió el silencio primero fue Sofía Vergara dando una entrevista con El País de España: “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor”. Cabe destacar que la actriz ya tenía hijos antes de ponerse en pareja con Joe Manganiello.

Sofía Vergara

Tiempo después, en diálogo con la revista People, se animó a ahondar en el tema: “Antes, por alguna razón, la naturaleza le decía a tu cuerpo que a los 50 años estabas en la menopausia, que era hora de que terminaras con eso. Hay una razón por la que la naturaleza hace eso”. Este tema habría sido el punto de inflexión en su pareja, ya que ella consideraba que no era momento para tener más hijos.

Por su parte, casi un año después de haberse separado de la modelo, Joe Manganiello rompió el silencio y comentó su versión de lo que pasó. Según expresó, la versión de Sofía Vergara no sería verdadera en su totalidad, porque él nunca la presionó con la idea de tener hijos. “Le dije: ‘Si ya no querés tener hijos, lo entiendo. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, comentó para Men’s Journal.

Joe Manganiello

En la misma línea, aseguró que la pareja intentó tener hijos en el principio de su relación: “Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Y tuvimos una conversación muy importante desde el principio, durante el primer mes que estuvimos saliendo”.

A su vez, comentó que los dichos de la actriz le afectaron emocionalmente. “Que me pinten como que tuve una especie de crisis de la mediana edad, y después de nueve años, le di un ultimátum de ‘hacé esto que es potencialmente no saludable para tu cuerpo o me voy’. Ese nunca fui yo”, manifestó el actor.

Joe Manganiello

La polémica separación de Joe Manganiello y Sofía Vergara dejó en evidencia que, aunque el amor y la admiración mutua estuvieron presentes en su relación, sus diferencias sobre el futuro fueron irreconciliables. Por un lado, la modelo asevera que la maternidad fue el punto de inflexión, mientras que el actor sostiene que nunca le puso un ultimátum a su pareja con la idea de un hijo.

VDV