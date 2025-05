Milan y Sasha, los hijos de Shakira, hicieron su debut en el mundo de la música: canto, música y baile

Milan y Sasha, los hijos de Shakira, hicieron su debut en el mundo de la música y dejaron a todos impresionados con su talento. En la gala oficial de la fundación Let It Beat, los jóvenes demostraron su habilidad en el canto, la música y el baile, dando un primer paso firme hacia una carrera artística propia.

Milan y Sasha, los hijos de Shakira, hicieron su debut en el mundo de la música con una presentación inolvidable, donde la cantante estuvo presente. A través de su interpretación en la gala de la fundación Let It Beat, los jóvenes artistas mostraron su potencial, dejando claro que el talento corre por sus venas.

El pasado jueves 8 de mayo, los niños participaron de una gala oficial de la fundación, mostrando que heredaron el talento de su madre interpretando la canción “The One”, siendo además parte del videoclip del tema. Esta primera presentación de los jóvenes no solo marca el inicio de su carrera, sino que generó un gran revuelo entre los seguidores de sus padres.

La fundación Let It Beat, con respaldo de Sony Music Latin, tiene como objetivo principal impulsar los talentos emergentes de niños entre 10 a 20 años con el programa Next Generation of Artist. En esta oportunidad, Milan y Sasha mostraron sus habilidades con la batería y el baile, logrando cautivar al público y generando una impactante reacción en redes.

Por su parte, Shakira, quien actualmente se encuentra en su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, hizo un agujero en su agenda para poder acompañar a sus hijos. La colombiana se mostró no solo orgullosa, sino que no evitó emocionarse y apoyar a ambos niños frente al gran éxito que obtuvieron en su primera aparición.

Este debut marca un hito en la carrera de Milan y Sasha, quienes ya habían mostrado su talento cuando participaron en la canción “Acróstico”, de su mamá. Sin embargo, esta es la primera vez que se presentan como artistas independientes, sin la intervención de ninguno de sus padres, lo que generó expectativa por su futuro en la industria musical.

Las redes sociales se llenaron de reacciones elogiando la forma en la que los menores se presentaron con total soltura y una gran confianza. "Heredaron el talento de su mami Shakira", "Queremos ese video en YouTube, qué hermosos todos los niños", fueron algunos de los comentarios que sus primeros seguidores escribieron en las redes.

