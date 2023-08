Wanda Nara atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida luego de que se conociera que padece una enfermedad que necesita un tratamiento inmediato. Si bien no confirmó cuál es específicamente el nombre de la patología, la conductora de MasterChef eligió un centro médico especializado en leucemia.

Cómo es el centro médico en el que Wanda Nara decidió realizar su tratamiento

La vida de la morocha dio un cambio repentino luego de que Jorge Lanata filtrara los motivos de la corta internación de Wanda en el Sanatorio Los Arcos. La hermana de Zaira no tenía intenciones de que su público y la prensa se enteraran y esperaba poder transitar el proceso en paz.

Sin embargo, ya habiendo hecho un descargo en su cuenta de Instagram, Nara aseguró que quiere mantener la intimidad en familia y así proteger a todos sus hijos del escándalo mediático. Actualmente, se encuentra en Estambul con su familia, pero ya comenzó su tratamiento en el centro médico FUNDALEU.

"Fundaleu es una institución médica donde se estudian fundamentalmente las leucemias", explicó el periodista Nelson Castro en TN quien también es médico. El centro médico está ubicado en el barrio de Recoleta, se fundó en el año 1956 y a partir de 1989 comenzaron a desarrollar un espacio de investigación, docencia y tratamiento de las enfermedades oncohematológicas.

Desde la página de la institución se puede apreciar la larga trayectoria que tienen realizando trasplantes de médula, tratamientos de alta complejidad y la promoción de la donación de sangre para facilitar los tratamientos. Es por este motivo que Wanda fue trasladada a dicho centro desde el Sanatorio Los Arcos para continuar con sus estudios.

El centro médico que eligió Wanda Nara para su tratamiento

La hermana de la modelo le reveló el nombre de su enfermedad a Ángel de Brito, quien se mostró muy molesto con Lanata por su actitud, pero expresó que no dará detalles en vivo porque la morocha quiere anunciarlo ella misma cuando esté lista. "Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que la diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté”, explicó el conductor de LAM.

Wanda Nara eligió un centro de excelencia donde tienen todos los recursos para realizar el tratamiento y acompañar desde el ámbito psicológico, tanto a ella como a sus familiares. La conductora de MasterChef se tomó un descanso de las redes sociales y solo busca disfrutar de sus hijos.