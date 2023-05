Cinthia Fernández no para y pese a que su éxito y trabajo muchas veces se ve eclipsado por los conflictos de su vida privada, la bailarina sabe cómo funcionan los medios y ahora apuntó sin temer contra la reciente baja de América TV, Marcela Pagoano.

Cinthia Fernández apareció en Instagram con los dardos afilados arremetió contra la presentadora y periodista de economía Marcela Pagano, al darse cuenta se unirá a Radio del Plata, luego de haber sido desvinculada de América TV.

Marcela Pagano.

“El nuevo destino de la maltratadora Pagano… Desde el lunes se incorpora a los mediodías de Radio del Plata; se nota que se vienen las elecciones ¿no? Disimulen un toque. ¡Qué rapidito la encajaron!. No puedo creer que sacaron a Trapani por esta mujer”, comentó picante Cinthia Fernández con el hashtag Bailando por un voto.

Este posteo llegó luego de que Paula Trapani anunciara en su cuenta de Instagram que deja el programa. “Gracias a todos los que me preguntan por qué terminó mi programa de Radio del Plata. A partir del lunes empieza un nuevo programa con Marcela Pagano. ¡Yo también los extraño!”, escribió la periodista.

Cinthia Fernández.

El pasado primero de mayo se conoció la noticia de la desvinculación de Marcela Pagano de América TV, el cual se habría dado el viernes a la noche, según contó periodista.

De acuerdo con las versiones del Grupo América, el despido se habría dado por maltratos personal de los equipos con los que trabaja la periodista, sin embargo, Marcela Pagano aseguró que se traga de una “censura”.

Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández una vez más contra Karina Mazzocco y Pamela David

En una nueva emisión de A LA TARDE y luego del conflicto entre Karina Mazzocco y Cinthia Fernández, la conductora de América TV recomendó no hablar de “cierta gente” para no no meterse en líos.

Al ver el Type, Cinthia Fernández salió y reaccionó en Twitter: “Si esto no es censura que es? América TV y Pamela David? Entiendo que haya sido incómodo lo que dije al aire, pero para con vos me manejé con respeto y cansada que un programa de la señal de tu familia me haga pelota alevosamente. ¿El que dio la orden era alguien de alto rango? ¿Quién censura en esta época? Muy triste. Tan triste como el programa del video prueba”, comentó la bailarina y panelista.

Cinthia Fernández una vez más contra Karina Mazzocco y Pamela David.

Por un lado, Cinthia Fernández apoya la decisión del Grupo América de cancelar el contrato de Marcela Pagano, quien alega haber sido "censurada y presionada", pero, al mismo tiempo, arremete en contra de Pamela David y la acusa de censurarla a ella al ver que Karina Mazzocco evita nombrarla en A LA TARDE.