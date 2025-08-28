Cómo será el gran regreso de Susana Giménez a la televisión

Susana Giménez es, sin dudas, un ícono de la televisión nacional. Dueña absoluta de un estilo y una impronta única, supo conquistar el corazón de millones de espectadores a lo largo de su vasta trayectoria en los medios de comunicación. Sin embargo, la diva había decidido alejarse esporádicamente de los sets televisivos para descansar y conectarse con sus animales y la naturaleza de su casa de Punta del Este.

Pero, su presencia en la pantalla es altamente requerida por un público que aclama su presencia y su espontaneidad. Es por ello que, este 2025, la flamante conductora vuelve al ruedo con un reconocido formato televisivo que es furor en Prime Video.

Susana Giménez vuelve a la pantalla el próximo 12 de septiembre | Instagram

Susana Giménez regresa a la televisión

En las últimas horas, trascendió que Susana Giménez será la conductora de la Segunda Temporada de "LOL: Last One Laughing Argentina", un reality show de competencia humorística, cuyo objetivo es que los participantes la hagan reír. Asimismo, el producto audiovisual tiene fecha de estreno: el próximo 12 de septiembre estará disponible para los usuarios que quieran reencontrarse con la diva de los teléfonos.

De acuerdo con lo anunciado por el área ejecutiva de esta empresa de comunicación, la “LOL” está compuesto por seis capítulos, los cuales se dividirán en dos partes: el sábado 12 se lanzarán tres capítulos, mientras que los otros tres, estarán disponibles el 19 del mismo mes. "La serie reúne a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura", señalaron desde la productora.

Darío Lopilato acompañará a Susana Giménez

Una de las principales cualidades de Susana Giménez es la capacidad de integrar duplas en sus ciclos televisivos. Si bien la longeva artista siempre cobra un rol protagónico, lo cierto es que suele apoyarse de un coequiper. En este caso, Darío Lopilato acompañará a la exvedette a transitar estos episodios cargados de diversión, adrenalina y audacia.

Susana Giménez vuelve a la TV | Instagram

“Cuando creías que ya lo habías visto todo vuelve LOL Argentina con una nueva temporada”, escribió Susana Giménez en su cuenta personal de Instagram dando a conocer, además, quienes serán los alocados invitados de esta nueva puesta en escena: Pablo Granados, Marina Bellati, Nazarena Mottola, Dani "La Chepi", Pachu Peña, Fabio Alberti, Lucas Upstein, Martín Rechimuzzi, Juli Savioli y Alex "Pelao".