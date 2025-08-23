La primera salida pública de la nieta de Susana Giménez con su nuevo novio, Nicolás Figal

A comienzos de esta semana, en LAM se dio a conocer la noticia de que presuntamente la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, y Nicolás Figal mantenían un romance a escondidas. Esto motivó a que la mirada pública esté puesta en este incipiente noviazgo de uno de los deportistas del momento con la descendiente de la diva, por lo que la celebración de un evento no pasó desapercibida.

Tequila fue el escenario que escogieron los tortolitos para ir a pasar una noche a pura diversión y en un clima de festejo. “Viene de hace dos, tres meses. Rumores. Lo venimos siguiendo, lo venimos investigando y ayer fueron a un bar muy conocido”, explicó Pepe Ochoa, uno de los panelistas del programa de espectáculos.

Susana Giménez junto a su nieta | Instagram

La nieta de Susana Giménez y Nicolás Figal, capturados infraganti

Pese a que la nieta de Susana Giménez mantiene un perfil bajo, los genes la persiguen por donde va, al igual que a Nicolás Figal que está en pleno auge de su carrera. Según testigos oculares del lugar, a ambos se los vio dándose apasionados besos a la vista de todos. Luego de haber estado un buen rato en el sitio, se retiraron juntos dejando a todos los allí presentes sin ninguna duda de que mantienen un vínculo amoroso tal y como se dio a conocer.

Por su parte, para aquellos curiosos que quisieron detectar alguna evidencia en la web, se pudo confirmar que la joven y el futbolista se siguen en redes sociales, aunque no intercambiaron Me Gusta ni se dejaron comentarios en sus fotografías, por lo que se estima que prefieren preservar su idilio de los ojos de la prensa.

Susana Giménez y su descontento con el romance de su nieta

Según trascendió por comentaristas de A la Tarde, es que Susana Giménez estaría en desacuerdo del romance de su nieta con el defensor del Xeneize. Sin embargo, al ser consultada por los paparazzis a la salida del afamado boliche, esquivó las preguntas referentes al tema y sólo declaró: “Buenísimo, que los cumplas feliz, fue todo un cumpleaños. Me encantó, estuvo bárbaro, todos amigos. Ay, no saludé a Richard (Darín)”.

De acuerdo con la información brindada por quienes conocen el entorno cercano a la diva y a su heredera es que, si bien se desconoce si estos encuentros se dan de manera casual o si son propios del inicio a un noviazgo, la misma Susana Gimenez habría mandado a investigar acerca de la veracidad de los rumores. Descalzi comentó cómo reaccionó la conductora ante la noticia: “Le preguntaron a Susana y ella no omitió su opinión, pero le pidió a su entorno que averiguaran más sobre él”.

Susana Giménez a la salida de Tequila | Twitter

Hasta el momento ni la nieta de Susana Giménez ni Nicolás Figal brindaron detalles de su estado sentimental, aunque las evidencias están a la luz le pese a quién le pese. Solo queda esperar a ver si la mediática reina de los teléfonos acepta a quien fuera el dueño del corazón de la bella Lucía Celasco.

