Revelan que Susana Giménez está muy enojada con su nieta por su romance con Nicolás Figal

Susana Giménez estaría muy molesta con el nuevo romance de su nieta Lucía Celasco. Según revelaron en el programa A la tarde, la diva no vería con buenos ojos la relación que la joven mantiene con Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors.

Aunque públicamente Susana no emitió comentarios, en su círculo íntimo habría manifestado reparos sobre la pareja. Según trascendió, pidió a su entorno que investigara un poco más sobre el futbolista, debido a ciertos comentarios sobre su vida sentimental que llegaron a sus oídos.

Susana Giménez y Lucía Celasco

La reacción de Susana Giménez sobre el romance de su nieta con Nicolás Figal

“El cuento que le llegó a Susana es que Lucía y Nicolás se habían conocido hace dos meses. Se dice que alguien le habría mostrado a Lucía una foto de él y ella dijo: ‘Qué bombón que está saliendo de la Bombonera’. Y ahí empezó el proceso”, contó el notero del ciclo.

Sin embargo, aclaró que la historia no sería tan reciente como cree la diva: “A Susana le llegó el chimento, pero tengo que decir: no es de junio el primer encuentro, es antes. Es bastante antes”, remarcó. Según la versión del periodista, el vínculo habría comenzado en verano, cuando Figal recién atravesaba su separación.

En ese contexto, el futbolista también habría estado en contacto con otras mujeres. “Él recién estaba separado, se estaba separando y estaba tiroteando con dos, una influencer y otra famosísima, pero no lo vamos a contar”, sumó el panelista, dejando entrever que el jugador tenía varias historias abiertas al mismo tiempo.

Susana y su nieta, Lucía

Lo que más habría molestado a Susana es la fama de conquistador que rodea al defensor de Boca. “Ella habló con su entorno y dice: ‘Averigüen un poco más del chico este’. Porque le llegó que Nicolás tiene ‘rayo láser’ y anduvo mirando mucha cosa. Entre ellas, una famosísima chica del espectáculo”, relató el notero.

A pesar de estas dudas, la relación entre Lucía Celasco y Nicolás Figal continúa, pero bastante discretamente. Según los periodistas, ambos prefieren mantener el perfil bajo: “Esta pareja tiene algo en común: les gusta estar escondidos. Vamos a decir la verdad, se encuentran a escondidas”, remarcaron.

Mientras tanto, la postura de Susana Giménez genera expectativa. ¿Será solo una reacción pasajera ante los rumores o un verdadero rechazo al romance de su nieta con Nicolás Figal?

F.A