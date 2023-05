Una vez más Julieta Poggio sorprende a su público con un delirante look acompañado por un nuevo aspecto gracias a sus nuevas extensiones de pelo rojo y negro que resaltan sobre el dorado de su melena.

La ex Gran Hermano mantiene en alza su imágen gracias a su talento, belleza e inteligencia. La bailarina no da un paso en falso en sus redes sociales y mucho menos en los medios. Julieta Poggio sabe que llegar a los medios puede ser un camino largo y complicado, pero sostenerse en la cresta de la fama no es nada sencillo.

Con un delirante outfit, Julieta Poggio mostró su radical cambio de look: "Un besito".

La nueva integrante de Fuerza Bruta lució un hermoso outfit Total black compuesto por una mina de ruedo en pico con líneas de strass blancas en el ruedo, más un top con finos tirantes que envuelven su cintura y cuello.

Este diseño de dos piezas está confeccionado en ecocuero y brillantes strass para el toque glam que la noche de boliche amerita. Un look muy sexy que la bailarina sabe llevar con altura. A este look, la famosa le agregó unas increíbles botas de plataforma y caña alta con correas que abrazan sus piernas.

Julieta Poggio y su novio Lucca Bardelli se muestra muy enamorados

En medio de los rumores de un supuesto distanciamiento, Lucca Bardelli, novio de la bailarina, compartió una romántica foto junto a su novia en la que le declaró su amor incondicional: "Te amo, mi amor", y etiquetó la cuenta de Julieta Poggio en Instagram.

Lucca Berdelli y Julieta Poggio.

Como respuesta, Julieta Poggio republicó el posteo en sus historias y le sumó un corazón flechado. Si bien es cierto que ambos ahora no se ven mucho por la agenda de la ex Gran Hermano, dicho por ella misma en LAM, la famosa bailarina mantiene en pie su relación, gracias al apoyo profesional que le da Lucca Bardelli.

S.A.