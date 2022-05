El marzo de este año, Julieta Nair Calvo dio a luz a su primer hijo, Valentino. En pareja desde hace varios años junto a Andrés Rolando, la actriz disfruta de la felicidad a más de un mes de la llegada de su bebé. Aunque reveló en redes sociales que no quiere mostrar la carita de su hijo por miedo a sobre exponerlo, en las últimas horas la actriz compartió una tierna foto donde se puede ver con claridad la carita de su primogénito.

Con una tierna foto, Julieta Nair Calvo mostró la carita de su bebé

"Mi chanchito rosa. Felíz domingo" escribió Nair Calvo en su publicación de Instagram, junto a una foto con Valentino en brazos.

"Por ahora, prefiero guardar estos momentos en la intimidad de la familia como un tesoro" había dicho la actriz en redes sociales cuando una seguidora le consultó por qué no mostraba a su bebé. Al parecer la actriz se arrepintió y decidió mostrar al nuevo integrante de su familia..

Cuando nació Valentino, Julieta compartió un tierno video en redes sociales con imágenes del parto.

¿Cuál fue el motivo por el cual Julieta Nair Calvo abandonó La Academia?

Julieta Nair Calvo anunció que estaba embarazada cuando dejó La Academia. "Tengo un poco de tristeza por tener que dejar el certamen por otro proyecto que quizás sea el proyecto de mi vida. Hace mucho que estoy esperándolo. Se viene un mini juli, una mini juli", aseguró emocionada la actriz.

¿Cuál fue el motivo por el cual Julieta Nair Calvo abandonó La Academia?



"Es mi primer bebé no sé como es mi cuerpo en este estado. Soy muy trabajadora, es la primera vez que voy a dejar de trabajar por algo personal. Siento que me quiero dar ese espacio. Si un día me siento mal, me siento mal. Estoy pasando los tres meses. Gracias a Ángel por guardar el secreto porque ya lo sabía él, no sé cómo pero él siempre se entera de todo", agregó.

