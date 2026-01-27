Confirman que Maxi López se va de la Argentina antes de lo previsto: "No es para buscar a Daniela Christiansson y a sus hijos"

Cuando todo indicaba que Maxi López estaba listo para comenzar una nueva etapa instalada en la Argentina, una información de último momento una información de último momento cambió por completo el escenario familiar. Según revelaron en A la tarde (América), el exfutbolista se despediría del país antes de lo esperado para reunirse con su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos, pero no con la intención de que luego se instalen en la Argentina.

Maxi López junto a Daniela Christiansson y sus hijos, Elle y Lando

Confirman que Maxi López se va de la Argentina antes de lo previsto

De acuerdo a lo que contó Daniel Fava al aire, una vez que finalicen las grabaciones de MasterChef Celebrity, previstas para febrero, Maxi López emprendería el regreso a Europa. "No va a ir a buscar a su mujer para traerla a la Argentina, sino que decidió volver a Suiza", aseguró el panelista.

Maxi López en MasterChef Celebrity

A pesar de que el exjugador habría cerrado un contrato con un canal deportivo para trabajar durante el Mundial, por el momento solo está pensando en volver a Suiza para reencontrarse con su familia. Esta versión contrasta con la expectativa que se había generado semanas atrás, cuando el propio Maxi López había deslizado en el reality la posibilidad de radicarse en Buenos Aires junto a Daniela y sus hijos.

Sin embargo, surgió un dato que alimentó aún más la confusión: una búsqueda inmobiliaria a nombre del empresario en barrios cerrados. Según contó Santiago Sposato, el pedido sería por "una lujosa casa en un barrio privado, con cinco dormitorios y con un presupuesto que rondaría entre los 18.000 y 20.000 dólares mensuales, por un contrato mínimo de un año".

La frase de Wanda Nara que podría generar un nuevo escándalo con Maxi López

Mientras tanto, el nombre de Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena por su vínculo con Wanda Nara. Luego de que ella asegurara públicamente haber sido "el amor de su vida", él salió a aclarar que ese lugar pertenece a su actual esposa, en un cruce que reavivó viejas historias y no pasó desapercibido en el mundo del espectáculo.

Así, entre proyectos internacionales, versiones cruzadas y movimientos que no terminan de cerrarse, Maxi López vuelve a cambiar de planes. Por ahora, lo único seguro es que su estadía en la Argentina tendría fecha de vencimiento y que el reencuentro familiar, al menos por el momento, no será en Buenos Aires.