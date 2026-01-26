Maxi López desmintió a Wanda Nara y reveló quién es el verdadero amor de su vida

En pleno escándalo mediático que mezcló chistes, declaraciones cruzadas y la presencia de figuras del espectáculo como L-Gante, Maxi López decidió ponerle punto final a una versión que empezó como broma por parte de Wanda Nara. La empresaria había dicho en Olga que tanto López como el cantante compartían “cosas en común” con ella y, de forma jugada, mencionó que era “el amor de la vida” de ambos.

Wanda y Maxi Lopez en Masterchef

La frase de Wanda, que generó titulares y risas, fue especialmente comentada en redes y medios. Pero al salir del estudio del ciclo de streaming Sería increíble por Olga, López fue abordado por los cronistas y decidió responder con total franqueza a esa declaración.

“El amor de mi vida es Daniela (Christiansson), la amo con todo mi corazón”, aseguró el exfutbolista con firmeza ante las cámaras.

Con esa frase, López no sólo dejó claro cuál es su situación sentimental actual, sino que también despejó cualquier versión que pudiera generar confusión respecto a lo dicho por Wanda. Además, explicó que aunque siguen trabajando juntos por el bienestar de sus hijos —Valentino, Constantino y Benedicto— su relación con ella se limita a la crianza compartida y al respeto por la familia que formaron.

Una declaración directa y sin vueltas

Maxi López mostró una actitud tranquila y confiada al hablar de su presente. Ante la consulta de si había quedado sorprendido por las palabras de Wanda, él respondió con humor y claridad: “Wanda es mamá de mis tres hijos, trabajamos juntos por los chicos, y con Dani por Landito y Elle”, añadió, reforzando que su prioridad absoluta es su familia actual y su esposa.

Wanda Nara junto a Maxi Lopez en su casamiento

La buena onda con figuras cercanas a su entorno también fue tema durante esa salida mediática. López expresó que tiene una relación cordial con Elian Valenzuela (L-Gante) y hasta explicó que la última vez que vino a Suiza —donde él reside con su familia— fue él mismo quien lo recibió en el aeropuerto.

Ese gesto fue interpretado por algunos como una señal de que, más allá de los rumores y los chistes en medios, sus vínculos con ciertos personajes se mantienen sin tensiones graves.

Lo que dijo —y no dijo— sobre Wanda

Aunque Maxi fue claro al definir a Daniela como el amor de su vida, también se refirió con respeto y madurez a la madre de sus hijos. En ningún momento descalificó a Wanda como persona o como madre, sino que matizó su respuesta priorizando el bienestar familiar.

Esta postura contrasta con versiones anteriores de la relación entre ambos, que en el pasado estuvo marcada por conflictos mediáticos, disputas legales y confrontaciones en el ojo público. Hoy, sin embargo, López elige centrarse en lo que más le importa: su rol de padre y su relación actual.

Maxi López y Wanda Nara, una historia marcada por el pasado en común

Desde su respuesta, Maxi López dejó en claro que no busca polemizar. Su declaración fue firme, pero sin agresión, y refleja una etapa más tranquila de su vida, lejos de Wanda Nara.

BR