Este lunes 26 de enero, en el programa de streaming Sería increíble (Olga), se hicieron presente Maxi López y L-Gante, quienes mantuvieron un divertido ida y vuelta. Wanda Nara no se quiso perder el encuentro entre sus exs y, mediante una conversación telefónica, dejó al cantante y al exfutbolista en aprietos luego de lanzar duras acusaciones en su contra.

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y a L-Gante

Durante la transmisión del canal de streaming, en Lape Club Social (América TV) reaccionaron en vivo a esta picante entrevista. Allí, Wanda Nara se animó de recriminarles a ambos las infidelidades que padeció estando en pareja con Maxi López y posteriormente con L-Gante. “¿Estamos en presencia de tus exs favoritos?”, consultó Nati Jota a la empresaria desde el panel de Olga. “¿De mis ex favoritos? Estás en presencia de dos que me habrán cagado con media Argentina”.

Wanda Nara y Maxi López | Twitter

Su primer marido, sorprendido, se defendió: “No, no. Yo no”. Sin embargo, la mayor de las hermanas Nara, arremetió sin pelos en la lengua: “Es más, creo que compartieron una mina”. Esta afirmación no sólo desató el desorden y las risas en el estudio, sino que en el piso del magazine de América TV Paula Varela, disparó: “Cayó la China, la oriental”. De inmediato, volvieron a mantener contacto con la charla que estaba desarrollando la BadBitch con sus ex. Allí, la mamá de Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella comenzó a brindar pistas sobre la presunta amante.

El enigmático de Wanda Nara sobre las infidelidades de Maxi López y L-Gante

Las rupturas amorosas de Wanda Nara con sus exparejas siempre estuvieron ligadas a fuertes rumores de infidelidad que luego ella misma salió a blanquearlo en diversas entrevistas y descargos en redes sociales. Si bien se sabe el nombre de una de las amantes de uno de sus exmaridos -Mauro Icardi con la China Suárez-, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) siempre resguardó la identidad de las presuntas terceras en discordia.

Wanda Nara y L-Gante | Instagram

No obstante, cada vez que puede, aprovecha a lanzar un dardo envenenado a quienes compartieron con ella un romance. “Es morocha y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias”, indicó en el streaming. Maxi López, intentando generar la complicidad con el creador del estilo RKT, preguntó: "Elián, sabés que Wanda me la tiró a esa". “¿De quién decís?”, respondió el joven fingiendo demencia.

Ante tantas vueltas, Nara reveló: “De una que empieza con N. Fue hace mucho. Maxi ahora está casado... Los dos son muy tramposos, pero tuvieron mala suerte porque yo les descubrí casi todo. Fue en ese entonces en el que el padre de los hijos varones de Wanda retrucó: “El muerto se ríe del degollado”, mientras que Elián dijo tímidamente: “Te la dejamos pasar porque sos mujer”.

Uno de los puntos álgidos de la conversación giró en torno a los regalos que se hicieron entre ambos durante el tiempo en pareja. Mientras Wanda Nara reconoció que sus exparejas fueron generosos a la hora de agasajarla, Maxi López admitió que la sorprendió con una McLaren, L-Gante contó una divertida anécdota donde la mediática empresaria le pidió que le compre una exclusiva cartera de la firma Hermes. Finalmente, la rubia reconoció que tiene para contar de sus ex “más cosas buenas que malas”, dejando en claro que el paso del tiempo difuminó todo tipo de malestares y asperezas.

NB