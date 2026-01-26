Wanda Nara y Maxi López dieron un giro en la relación conflictiva que mantuvieron durante largos años, tras su separación en 2013, y este 2025 se convirtieron en el gran atractivo televisivo al compartir pantalla en MasterChef Celebrity (Telefe) con idas y vueltas picantes y cómplices que llaman la atención de la audiencia. Ante esta nueva etapa en su vínculo, el exjugador decidió instalarse en la Argentina y dar paso a una nueva faceta en su carrera en los medios de comunicación.

Con nuevos proyectos en pantalla, ahora la expareja sumaría un nuevo trabajo juntos que responde a este éxito y los inserta a ambos en el mundo de la actuación con uno de los boom del momento, que entrelaza el uso de redes sociales con la gran fama de ambos.

El gran proyecto que tendrán Wanda Nara y Maxi López

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron una de las separaciones más escandalosas del mundo del espectáculo con acusaciones de infidelidades y violencia. Lo cierto es que luego la expareja se enfrentó a una guerra que no parecía tener fin con la incorporación de Mauro Icardi como nueva pareja de la ahora conductora. Durante un largo periodo tuvieron una relación conflictiva que incluyó desacuerdos públicos en el cuidado de sus tres hijos en común.

Pero la expareja supo poner fin a su enfrentamiento al momento que Wanda Nara fue diagnosticada con leucemia y Maxi López decidió arribar al país para apoyar a sus tres hijos, y la madre de ellos, tal como lo contaron ellos. Desde ese momento comenzaron a tener un trato cordial y terminaron teniendo una gran complicidad cuando Nara se separó de Icardi.

Ese fue el momento en el que ambos decidieron dar un paso más y compartir programa. Mientras Wanda Nara aceptó volver a la conducción de MasterChef Celebrity, Maxi López siguió sus pasos y se confirmó como participante del reality de cocina. Desde entonces, sus idas y vueltas son las más divertidas de la pantalla y el exjugador se convirtió en una de las figuras más queridas, mostrando una faceta de su personalidad desconocida.

El regreso temporal a la Argentina de Maxi López, que estaba instalado en Suiza con su pareja Daniela Christiansson, lo hizo replantearse su futuro. Así, junto a su esposa, decidieron instalarse en el país y ahora se encuentran en ese proceso. Lo cierto es que el ex River comenzó con nuevos proyectos en suelo nacional como ser parte del canal de streaming Olga, pero próximamente comenzará uno nuevo.

"Wanda Nara arranca a grabar en marzo la ficción vertical con Maxi López para Telefe. Ya firmó contrato y tiene los guiones", indicó Naiara Vecchio en redes sociales. Ya agregó: "Maxi firma estos días y están cerrando con otros actores". De esta forma, la expareja compartirá un nuevo proyecto que se difundirá en las plataformas del canal y redes sociales. Se trata de una nueva apuesta del formato, que está siendo furor en redes al brindar un contenido entretenido, corto y con figuras relevantes, que en este caso incursionarán en la actuación, motivo que genera gran expectativa.