Confirmaron la denuncia contra el nuevo novio de Jesica Cirio: “Una causa millonaria”

Jesica Cirio atraviesa un nuevo episodio mediático luego de que se pusiera en escena una supuesta denuncia contra Nicolás Trombino, el empresario con quien se la vincula sentimentalmente desde hace una semana.

Jesica Cirio vuelve a estar en el foco de atención luego de que se confirmara una supuesta causa judicial contra Nicolás Trombino, señalado como su nuevo novio. La información fue difundida por Fernanda Iglesias y expone detalles que involucran a terceros en una situación compleja, en medio de un contexto donde la modelo busca mantener un perfil bajo.

Durante el programa de Puro Show (El Trece), la periodista reveló el origen de la causa y los testimonios que la respaldan. Según explicó, el empresario habría involucrado a un hombre de nombre Sandro en maniobras comerciales sin su consentimiento. El denunciante, que trabajaba en el campo del padre de Trombino, fue incluido como director de una empresa sin saberlo, lo que derivó en una deuda millonaria con la AFIP.

“Yo hablé con la hija de un hombre que fue engañado. Me dijo que quería contarlo para que el tema saliera a la luz porque el padre no puede jubilarse ni pensionarse. Se supone que le debe plata a la AFIP, pero él nunca tuvo una empresa, sino que era simplemente un empleado más”, explicó Fernanda Iglesias.

En la misma línea, la hija del denunciante, Carla, marcó que Nicolás Trombino habría abierto un frigorífico a nombre de su exmujer y puesto a Sandro como director sin que él lo supiera. “Todo el tiempo le daba papeles para firmar y él le decía que eran para algo de su familia. Él confiaba, pero además su hija dijo que es analfabeto, entonces no entendía qué era lo que estaba firmando”, detalló la panelista.

La situación de la familia de ‘Sandro’ se agravó cuando recibieron una notificación de la AFIP informándole que debía más de 400 millones de pesos. “El señor fue al juzgado, explicó todo, pero sigue procesado. No puede jubilarse ni pensionarse por esto”, señaló Fernanda Iglesias. La suma total involucrada en la causa asciende a 470 millones de pesos, y según Carla, el objetivo habría sido evadir impuestos.

“Él debe tener en negro un montón de cosas y debía necesitar blanquear algo. Se manejan con una impunidad terrible e incluso vinieron a apurarme a mi casa”, denunció la joven. Por su parte, la periodista compartió sus sensaciones tras realizar la nota: “Yo estoy indignada. Con el camarógrafo quedamos realmente enojados después de hacer la nota”. La periodista remarcó que la hija del denunciante está decidida a llevarlo a la Justicia.

A su vez, Fernanda Iglesias brindó nuevos detalles de la relación que Jesica Cirio tiene con Nicolás Trombino. “Novio por ahí es una palabra grande, pero se está conociendo con alguien. Esto me lo confirmó un ex amigo de ella y gente que los vio”, explicó. Según la periodista, ambos se conocieron por amigos en común y personas vinculadas a la política. “Obviamente vive en Puerto Madero, en un edificio hermoso que es como un palacio”, comentó.

Jesica Cirio atraviesa un momento de exposición mediática tras confirmarse la supuesta denuncia contra Nicolás Trombino, el empresario con quien se la vincula sentimentalmente. La causa, presentada por la hija del denunciante y difundida por Fernanda Iglesias, involucra cifras millonarias y testimonios que ya están en manos de la Justicia.

