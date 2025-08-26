La emotiva despedida de la princesa Leonor y la infanta Sofía: sus caminos por separado

Los felices y relajados días en familia llegan a su fin. Las princesas Leonor y Sofía vuelven a separarse, y el verano juntas queda atrás para que cada una comience un nuevo recorrido. Las hijas del rey Felipe VI y Letizia están pronto a dejar Zarzuela, y sus padres disfrutan estos momentos ya que aún no saben cuándo volverá a repetirse.

La despedida de Leonor y Sofía: cómo siguen sus caminos

Luego de pasar sus vacaciones de verano en Mallorca y Grecia, las princesas Leonor y Sofía comienzan una nueva etapa en sus vidas, que nuevamente las lleva a vivir en distintos países. Y pese a que ambas están entusiasmadas por este nuevo camino, una nueva separación tiñe este momento de nostalgia luego de pasar unas satisfactorias vacaciones, junto a sus padres, y un tanto alejadas de los medios de comunicación.

Es que este nuevo tramo de sus vidas trae consigo nuevos desafíos para ambos, Por su parte, la princesa Leonor comenzará en los próximos días la última etapa de su formación miliar, para luego presuntamente seguir sus estudios universitarios. Próximamente, la heredera al trono se trasladará a San Javier para asistir a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) para aprender los fundamentos del aire, proceso que se extenderá hasta julio del 2026.

Se trata del último año de formación militar luego de asistir al Ejército de Tierra y posteriormente a la escuela naval, por la que estuvo por seis meses en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Este momento fue el más complicado para la joven debido a que durante su recorrido por Latinoamérica fue protagonista de diversos escándalos relacionados a sus vínculos amorosos y la convivencia dentro del buque.

No obstante, pudo terminar su formación y dar paso a la última, que también será un desafío físico para ella, siendo que además de aprender la teoría, tendrá prácticas de vuelo, preparación física y ejercicios tácticos. Al mismo tiempo, la infanta Sofía tendrá sus propios retos personales. Luego de graduarse en mayo pasado del Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, la joven de 18 años tomó la decisión para su futuro: su carrera universitaria.

En los próximos días, la menor de las hermanas se mudará a Lisboa para comenzar su primer año universitario, cursando estudiando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, un instituto adscrito a la Universidad de Londres. La elección de esta entidad fue porque Sofía buscaba combinar su formación con su deseo de conocer el mundo y sus culturas, y está este programa académico le da la opción de cursar en diversas sedes en el mundo. Por ello, no será sorpresivo que durante el 2026, la infanta se mude nuevamente, siendo París y Berlín las opciones que maneja hasta el momento.

Por ello, las hermanas se encuentran transitando sus últimos días juntas. Por supuesto que Leonor y Sofía ya saben como es estar separadas y mantienen su comunicación digitalmente. Ahora, su próximo encuentro será el 24 de octubre al asistir ambas a los Premios Princesa de Asturias. Pero lo cierto es que ahora comienzan las emotivas despedidas.