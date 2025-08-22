Tras su separación, Jesica Cirio estaría nuevamente enamorada: quién es su pareja

La vida sentimental de Jesica Cirio vuelve a estar bajo la lupa mediática. Y es que tras atravesar varios meses de fuerte exposición por su escandalosa separación de Elías Piccirillo, la modelo parece estar pasando de página. Según reveló Fernanda Iglesias en PuroShow, Cirio ya habría encontrado un nuevo amor.

La periodista explicó que la versión tomó fuerza luego de que Jesica Cirio fuese vista en Puerto Madero, en un edificio en donde vive su supuesto compañero. La panelista mencionó que varios testigos habrían visto a Cirio en el gimnasio del complejo acompañada por el susodicho.

Jesica Cirio

Quién es el nuevo amor de Jesica Cirio

En PuroShow, Fernanda Iglesias no dudó en blanquear la información: “No diremos que son novios porque es una palabra muy grande, pero si, está con él. Me lo confirmaron”. La periodista aseguró que la escena del gimnasio habría sido suficiente para corroborarlo. Además señaló que el hombre que enamoró a Jesica Cirio vive en uno de los edificios más elegantes de la zona: “una especie de palacio”.

Además, Iglesias señaló que Jesica Cirio habría conocido a su nuevo interés romántico por amigos en común. También puso sobre la mesa que el hombre en cuestión se codea con personas del ámbito político: “Él trabajaba o apoyaba a Daniel Scioli y a Pepe Scioli", lo que habría hecho más fácil que se conocieran.

Quién es Nicolás Trombino, el nuevo interés de Jesica Cirio

El nuevo protagonista en la vida de Jesica Cirio se llama Nicolás Trombino, un exitoso empresario de 45 años y padre de un joven de 18. Según explicó la periodista, es dueño de un supermercado en Guernica y prefiere mantener un perfil bajo para evitar cualquier tipo de escándalo.

Jesica Cirio

Con un supuesto nuevo romance en puerta, Jesica Cirio estaría pasando la página de amargos momentos vividos tras su separación de Elías Piriccillo. Aunque por los momentos ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto, el anuncio realizado en Puro Show devela que la conductora de televisión estaría viviendo un excelente presente.