El conmovedor gesto de Marcos Ginocchio en medio de la cirugía a Thiago medina

Marcos Ginocchio compartió una publicación emotiva mientras Thiago Medina es sometido a una nueva intervención quirúrgica. Unidos desde su paso por Gran Hermano 2022, el vínculo entre ambos volvió a quedar en evidencia luego de que el joven salteño le dedicara un conmovedor mensaje.

A través de sus redes sociales, el influencer posteó una imagen del exparticipante del reality alzando a una de sus hijas, acompañado por un mensaje breve pero cargado de sentimiento. La publicación se dio mientras su amigo es intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Moreno, en una operación programada para reparar lesiones tras su accidente en moto.

La foto que eligió Marcos Ginocchio muestra a Thiago Medina en un momento familiar, sosteniendo a una de sus hijas, en lo que parece ser unas vacaciones familiares. “Los que puedan, seguimos con la cadena de oración por Thiaguito”, escribió. El mensaje fue replicado por numerosos usuarios y se sumó a la convocatoria iniciada por la familia del exparticipante.

Por su parte, la operación a la que fue sometido el joven se realizó con la participación de profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, en conjunto con el equipo médico de Moreno. El procedimiento, de varias horas de duración, tuvo como objetivo reparar la parrilla costal afectada tras el accidente en moto que sufrió días atrás.

A pesar de que Marcos Ginocchio mantiene un perfil bajo desde su salida de Gran Hermano 2022, tras el accidente de Thiago Medina se mostró acompañando a la familia del influencer. La amistad que los une se consolidó durante su participación en el programa, y desde entonces comparten distintos momentos.

El entorno del exparticipante y Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, comunicó que el joven presentaba registros febriles que retrasaron la intervención quirúrgica, pero que finalmente pudo ser intervenido. En paralelo, amigos y excompañeros del reality continúan difundiendo mensajes de apoyo y convocatorias a cadenas de oración.

La cirugía de Thiago Medina se enmarca en un proceso de recuperación que incluye seguimiento médico, asistencia respiratoria y controles clínicos permanentes. El equipo de salud informó que, de continuar con evolución favorable, el paciente podría avanzar hacia nuevas etapas de tratamiento.

Marcos Ginocchio compartió un gesto conmovedor en medio de la cirugía a Thiago Medina, en un contexto marcado por el acompañamiento familiar y la atención médica. La imagen elegida y el mensaje que agregó se sumaron a las expresiones de apoyo que circularon en los últimos días por la salud del exparticipante de Gran Hermano.

