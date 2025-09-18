Maxi López y Daniela Christiansson revelaron el sexo de su bebé: las tiernas fotos del festejo

Las redes sociales estallaron cuando Maxi López y Daniela Christiansson revelaron el género de su segundo hijo juntos. La pareja organizó una íntima fiesta de revelación en la que solo participaron ellos y su hija mayor, Elle, cumpliendo así con su deseo de mantener el momento familiar y privado.

Daniela Christiansson y su hija Elle

Aunque la celebración fue discreta, Daniela Christiansson compartió algunas fotos en Instagram mostrando los detalles del evento. Se pudieron ver aperitivos y postres, así como una mesa decorada con la clásica pregunta “¿niño o niña?” en los tradicionales colores rosa y azul, reflejando la ternura y el cariño que pusieron en la organización.

Los detalles de la revelación de género de segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

Entre las imágenes compartidas por la esposa de Maxi López, se aprecia un souvenir: una bolsita de tul azul con colgantes en forma de piecitos y un pequeño auto, un gesto que acompañó la emotiva revelación del género. La publicación de Daniela destacó la intimidad y el encanto del festejo: “Hace un mes, tuvimos una dulce fiesta de revelación de género, solo para nosotros. Fue encantador, privado y muy dulce. ¿Has descubierto el género? Sí, estamos esperando un niño”.

Revelación de genero del segundo hijo de Daniela Christiansson y Mazi López

Este será el segundo hijo de Daniela Christiansson y el quinto de Maxi López, quien ya es padre de tres hijos de su relación anterior con Wanda Nara. La familia suma así un nuevo integrante que llegará a completar la dinámica familiar y ampliar los lazos afectivos entre todos.

El malestar de Maxi López con Wanda Nara

Más allá de la alegría familiar, Maxi López se encuentra en medio de cierta tensión laboral relacionada con MasterChef Celebrity, programa en el que participaría próximamente. El exfutbolista asistió a un curso de prácticas previo al rodaje, que iba a ser remunerado, pero aparentemente no recibió el pago acordado, generando malestar y polémica en el entorno del reality.

Wanda Nara y Maxi López

Según informó el ciclo A la Tarde, Wanda Nara propuso a Maxi López para el programa y se acordó un esquema de pago mixto (Telefe y sponsor privado). Sin embargo, el dinero de la fuente privada no habría llegado, dejando a Maxi en una situación de frustración y con riesgo de quedar fuera del concurso.