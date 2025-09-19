Aseguran que el papá de Thiago Medina no permite que Daniela Celis lo visite en terapia intensiva

Desde el viernes 12 de septiembre, Thiago Medina se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego de sufrir un accidente al momento que se trasladaba con su moto y fue embestido por un auto. El joven de 22 años atraviesa un momento crítico y este viernes fue sometido a una nueva operación quirúrgica. En medio de esta situación, Yanina Latorre indicó que hay problemas familiares con Daniela Celis, expareja y padre de las dos hijas del ex Gran Hermano.

Qué pasa entre Daniela Celis y el papá de Thiago Medina

En los últimos días, la salud de Thiago Medina es una de las grandes preocupaciones en lo que respecta al mundo del espectáculo. El exparticipante de Gran Hermano se ganó el cariño del público y sus pares, por ello tanto las redes sociales como en las inmediaciones del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno su nombre es protagonista de diversos mensajes de cariño y envío de buenas energías.

Tanto los hermanos y amigos del joven están acompañándolo, y también Daniela Celis, de quien se separó meses atrás, pero mantienen un vínculo cercano por la crianza de sus dos hijas. Pero lo cierto es que los rumores indican que la también exhermanita no podría tener una llegada directa a Thiago por restricción del padre, siendo que solo pudo ingresar a verlo a terapia intensiva el día que ocurrió el accidente.

Estas habladurías generó malestar en Camila, la hermana de Thiago, quien a ser consultada por Analía Franchín sobre esto decidió abandonar el móvil con A la Barbarossa. Pero fue Yanina Latorre quien confirmó que esto es cierto: “A mí me llegó que el papá de Thiago estaría manejando todo y a Daniela, que se lo merece, porque está ahí apostada, y es la mamá de las hijas, no la dejan entrar, entró una sola vez. A mí me llegó lo mismo que a Analia”, indicó en Sálvese quién pueda (América).

Y agregó: “A ver, es una terapia de esa magnitud. El que manda ahí es el papá de él porque ya no es esposa. Bueno, pero a veces tiene que hacer cargo de quién manda en una terapia intensiva. Al mediodía, y una persona a la tarde”. Asimismo, aseguró que algunos de los hermanos de Thiago no ingresaron a verlo por la impresión que les puede causar.

De esta forma, Yanina Latorre dejó en claro que Daniela Celis no volvió a ver a Thiago Medina durante su internación debido a una restricción por parte del padre del joven. Por el momento, ninguna de las partes hizo referencia a este aspecto.