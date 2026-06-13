Así es el living de Luisana Lopilato: hogar, mesa de mármol y orquídeas

Luisana Lopilato cultiva una conexión genuina con sus seguidores. A través de sus redes sociales, la actriz argentina que brilla en el en la pantalla, permite espiar esos instantes cotidianos que definen su estilo de vida. En esta ocasión, la artista dejó entrever su living, un ambiente que exhala paz, orden y un gusto decorativo sumamente pulcro, convirtiéndose en el refugio ideal para disfrutar de la familia y el descanso.

Luisana Lopilato.

El corazón del salón: calidez y diseño

El rincón que Luisana elige para relajarse denota una intención estética clara: la búsqueda de un refugio acogedor. Al fondo de la imagen de historias de instagram, una chimenea moderna captura la atención de inmediato. El diseño minimalista, enmarcado por un revestimiento de piedra en tonos claros, aporta una textura natural que eleva la categoría del espacio. Aunque el fuego no aparece encendido, este elemento central sugiere tardes de invierno protegidas del clima canadiense. La luz natural que se filtra desde un sector lateral, con cortinas livianas, termina de redondear una atmósfera de calma.

El living de Luisana Lopilato.



Detalles que marcan la diferencia

La protagonista indiscutida del sector es una imponente mesa de centro de mármol veteado. La pieza exhibe un patrón elegante en tonos grises y blancos, funcionando como un lienzo de lujo donde Luisana despliega objetos que le otorgan personalidad al living. Destaca, en primera instancia, una delicada orquídea blanca que añade un toque de frescura vegetal y elegancia clásica. Junto a ella, diversos libros de tapa dura y un curioso termo con diseño de oso aportan ese contraste entre lo sofisticado y lo lúdico, demostrando que su hogar es un espacio habitable antes que un catálogo de revista. La presencia de elementos funcionales, como el control remoto, subraya la naturalidad de un ambiente pensado para el disfrute diario.



Un palco privilegiado frente a la pantalla

Lo más emotivo de la escena es, sin dudas, el motivo por el cual la actriz ocupa este espacio en particular. Con sus piernas extendidas sobre la mesa y luciendo zapatillas deportivas, Luisana aprovecha la comodidad de su living para observar la segunda ceremonia de inauguración del Mundial 2026, que se llevó a cabo en Toronto, Canadá. La televisión, situada sobre la chimenea, transmite las imágenes del evento donde su marido, Michael Bublé es una de las figuras del show.

Luisana Lopilato fan número 1 de su marido, Michael Bublé.



Desde la intimidad de su residencia en Vancouver, la actriz sigue con absoluta atención cada paso del cantante. La imagen funciona como un testimonio de su apoyo incondicional hacia él, convirtiendo su living en el palco privado desde el cual celebra los logros de su pareja. Con este gesto, Luisana Lopilato confirma que, más allá de la fama y el diseño, su prioridad absoluta reside en acompañar a los suyos, siempre con mucho orgullo.