De Lali Espósito y Cris Morena a Luisana Lopilato e Isabel Macedo: los mejores looks del estreno de Charlie y la Fábrica de Chocolate

El estreno de Charlie y la fábrica de chocolate en se convirtió en uno de los eventos más destacados de la temporada teatral porteña. La esperada producción desembarcó en el Teatro Gran Rex con una función especial que reunió a numerosas figuras del espectáculo, la televisión, las redes sociales y el mundo de la moda. Como suele ocurrir en las grandes noches de estreno, la alfombra roja se transformó en una verdadera pasarela donde los invitados como Lali Espósito, Cris Morena, Luisana Lopilato, Isabel Macedo, Abel Pintos y Rocío Marengo, aprovecharon la ocasión para lucir sus mejores apuestas fashionistas.

Los mejores looks del estreno de Charlie y la Fábrica de Chocolate

Grandes personalidades del mundo del espectáculo y la música, se robaron todas las miradas durante la alfombra roja del estreno. Con propuestas que fueron desde la elegancia clásica hasta las tendencias más actuales de la temporada, los invitados demostraron que la moda también tuvo un lugar protagónico en la noche.

El estreno de Charlie y la fábrica de chocolate no solo celebró la llegada de una de las producciones teatrales más importantes del año, sino que también dejó una verdadera exhibición de moda y estilo. Artistas como Lali Espísito, Cris Morena, Luisana Lopilato, Isabel Macedo dieron cátedra de elegancia con elecciones que reflejaron personalidad, tendencias y sofisticación, convirtiendo la noche en un auténtico desfile de glamour sobre la emblemática avenida Corrientes.

Lali Espósito

Horas más tarde de llenar dos estadios River, Lali Espósito dijo presente en el estreno de Charlie y la Fábrica de Chocolate. Para el especial evento de debut de su amiga, Mery del Cerro como parte del elenco, la cantante eligió un look urbano total black. Compuesto por una polera negra y jean a tono, abrigada con un tapado XXL, reflejando un estilo descontracturado y elegante.

Luisana Lopilato también se inclinó por un look relajado, con un jean oxford como gran protagonista. La tonalidad de la prenda la combinó con una chaqueta de cuero en tono verde grisaceo.

Luisana Lopilato

Cris Morena

Isabel Macedo

Cris Morena e Isabel Macedo tampoco faltaron a la gran cita de teatro. La productora volvió a marcar su estilo, con un vestido con estampado floral con base oscura pero detalles en tonalidades que van desde rosado a rojo. Mientras, la actriz eligió un jugado look total cuero con un conjunto de tres piezas: top, mini saco y pollera tubo, que combinó con botas bucaneras a tono.

Vicky Xipolitakis

Mora Calabrese, Abel Pintos y su hijo

Rocío Marengo y su hijo

Sofía Jujuy Jimenez

Candela Vetrano

Mora Bianchi

La tendencia cuadrillé en tonos tierra que es el boom de la temporada se visualizó en el estreno. Así lo dejaron en claro Mora Bianchi, Thelma Fardín y Lola Abraldes. Las jóvenes actrices combinaron prendas estampadas con otras lisas, en color chocolate.

Thelma Fardin

Lola Abraldes

Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Flor de la V junto a sus hijos

Flor de la V, fiel a su estilo lució un elegante look total red, teniendo como protagonista una falta tubo de lentejuelas, una prenda totalmente adaptable para diversas ocasiones. Sus hijos, Isabella y Paul, dejaron en claro que heredaron el estilo de su madre al decir presente con outfits urbanos, ambos con jean baggy combinados con abrigos oversiza.

Karina la Princesita y su hija, Sol

Emily Lucius

Benjamín Rojas

Claribel Medina

Grandes personalidades del mundo de espectáculo dijeron presente en el estreno de el estreno de Charlie y la Fábrica de Chocolate, una propuesta teatral de gran talla. Los looks de los invitados fueron grandes protagonistas de la noche, al marcar la tendencia otoño-invierno 2026, con clásicos como con tendencias como la adaptación de gama de colores tierras para una salida de noche.

Fotos: Soy prensa

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