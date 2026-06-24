Luisana Lopilato marcó tendencia con un outfit total denim en pleno invierno

Si bien Luisana Lopilato vive en Vancouver, Canada, junto a su marido Michael Buble y a sus cuatro hijos, Noah (12), Elías (10), Vida (7) y Cielo (3) ama venir a Buenos Aires para pasar tiempo junto a sus padres y sus hermanos. A raíz de sus compromisos laborales en nuestro país, el mes pasado se instaló en su casa de Nordelta y posó en medio de un paisaje otoñal.

“Amo el otoño. Es la estación más linda del año aunque anticipa el invierno”, dijo la actriz que se encuentra filmando “El Sobrino”, la nueva película de Netflix dirigida por Damián Szifron, donde se luce junto al protagonista Leonardo Sbaraglia y Rita Cortese. Además, estuvo presentando el thriller “La Caja Azul” que se estrenó en abril.

Luisana Lopilato deslumbró con su look total denim

Su marido tiene una agenda repleta de compromisos como cantante pero es su principal apoyo a la hora de decidir los trabajos actorales de su mujer. No sólo la aconseja si no que maneja la marcha de la casa y las situaciones cotidianas de los hijos que tienen en común.

“Los extraño mucho cuando tengo que estar lejos de casa pero todo está muy organizado en el hogar y marcha bien. Michael es un genio”, dijo Luisana Lopilato quien graba en distintas locaciones del conurbano bonaerense como Ramos Mejía y también en rincones de la ciudad de Buenos Aires.

Luisana Lopilato marcó tendencia con un outfit total denim

En las fotos, donde se refleja su belleza en medio de hojas en tonalidades marrones, la actriz luce un conjunto de pantalón y chaqueta en denim azul con cuello de piel animal print. Su asesor de vestuario, Bernie Catoira, la acompaña todo el tiempo desde hace años y también es su consejero a la hora de los temas profesionales. El pasado 18 de mayo Luisana cumplió 39 años y festejó a lo grande en su casa canadiense. Con un look “total red” que destacó una figura que mejora en cada vuelta al sol.