Así fue el cumple de 39 de Luisana Lopilato: look total red, remeras personalizadas y festejos a miles de kilómetros

Para Luisana Lopilato este domingo no fue un día más. La actriz festejó a lo grande sus 39 años y mostró todos los detalles en sus redes sociales. Con postales inéditas, desplegó desde el look total red que eligió, las remeras personalizadas despidiendo esta década que mandó a hacer hasta la tanda de baile con la que lució todo su carisma.

Luisana Lopilato se despidió de los 30 con una megafiesta

Instalada en Canadá desde hace unos años, Luisana Lopilato desdobla su vida entre la maternidad, la vida en familia junto a su esposo Michael Bublé, la actuación y sus proyectos laborales. Es así que a principios de mes viajó a la Argentina para llevar a cabo las grabaciones de su película “El Sobrino”, producida por Netflix y dirigida por Damián Szifron. Esta comedia dramática de producción nacional mantiene a la actriz sumamente motivada.

Cumpleaños de Luisana Lopilato | Instagram

Sin embargo, hace tan solo una semana regresó a Norteamérica para reunirse con sus cuatro hijos -Noha, Elías, Cielo y Vida- y el cantante canadiense. Al parecer, la intérprete quería despedir sus 30 años junto a ellos y sus seres queridos. A través de su cuenta personal de Instagram, compartió unas imágenes inéditas de lo que fue la intimidad de una fiesta a lo grande.

Cumpleaños de Luisana Lopilato | Instagram

Para la ocasión, se destacó entre los allí presentes con un look total red compuesto por dos piezas y con mucho encaje. En la parte superior eligió una blusa ajustada al cuerpo compuesta por mangas largas y un cuello cerrado. La tela consistió de detalles florales delicadamente bordados y delicadas transparencias. Asimismo, optó por un pantalón clásico ajustado a su cintura, pero con terminación bootcut -levemente acampanados a la altura de los tobillos. Su pelo lució con suaves ondas y suelto, aportando volumen y movimiento, ideal para disfrutar en todo momento de la velada que llevó a cabo en su residencia.

Cumpleaños de Luisana Lopilato | Instagram

El alocado cumpleaños de Luisana Lopilato

Luisana Lopilato se mostró sumamente entusiasmada y divertida ante las propuestas que le hacían sus invitados. Uno de ellos fue el momento en el que bailó animada. “Sí que se bailó. Look at this flow -Mira este movimiento-”, escribió radiante en un video que viralizó en sus historias de 24 horas. Para agregar una pincelada de originalidad al encuentro, confeccionó remeras de algodón sublimadas con una imagen de ella con anteojos de sol y una frase que decía: “Thesses is the last year or my 30´s (Este es el último año de mis 30)".

Remeras personalizadas del cumpleaños de Luisana Lopilato | Instagram

También, sus amigas crearon una coreo estilo “ola” improvisada para saludarla mediante un video donde estaban todas reunidas vistiendo estas prendas temáticas. “Amigos increíbles”, señaló ella cargada de emoción. Por su parte, esta reunión contó con la presencia infalible de Michael Bublé y de sus hijos. “Así lo arrancamos. Soy feliz”, afirmó en una instantánea frente a su torta de cumpleaños. El bizcochuelo estuvo recubierto con crema chantilly, algunas frutillas cortadas a la mitad que aportaron frescura y dos velitas doradas con el número que formaba su edad actual, al mismo tiempo en el que posaba sonriente.

En otra de las fotografías, aparece abrazada primero a su esposo con la frase “con mucho amor”, y finalmente, en la historia siguiente se la ve a la pequeña Cielo arropada con ella. Además, recibió el saludo virtual de sus seres queridos y allegados que le dejaron un mimo a través de palabras y mensajes cargados de cariño, los cuales ella no dudó en repostearlo y responder uno por uno esta muestra de afecto.

Luisana Lopilato celebró sus 39 años con una fiesta llena de alegría, diversión y estilo, rodeada de su familia y amigos, donde compartió en redes algunos de los momentos más especiales de la noche. Con un look total red, remeras personalizadas y mucha música, la actriz mostró cómo vivió un cumpleaños marcado por el cariño de sus seres queridos y que ella misma definió como un día de felicidad plena.