Adiós a las mamparas de baño: Pampita se suma a la nueva tendencia de decoración en 2026

En pleno 2026, cuando las tendencias de interiorismo marcan una vuelta a espacios más abiertos, luminosos y fluidos, hasta los detalles de la vida privada de los personajes públicos parecen convertirse en inspiración. Pampita no solo vuelve a estar en el centro de la escena por poner a la venta una de sus casas más emblemáticas, sino también ,sorpresivamente, por reflejar sin saberlo una de las nuevas corrientes en diseño de baños que promete revolucionar la decoración este año.

La casa de Pampita en Bajo Belgrano, un refugio con sello propio

La propiedad en cuestión es la imponente mansión de Bajo Belgrano que Pampita compartió durante años con Benjamín Vicuña, ubicada sobre la calle Mendoza al 1100, a pocas cuadras de los Lagos de Palermo. Con más de 500 metros cuadrados de superficie y un terreno total de 735 metros cuadrados, la casa cuenta con seis ambientes, cuatro dormitorios, cinco baños y un toilette de recepción, además de jardín, piscina y cocheras.

Líneas modernas, muros claros y vegetación trepadora: la fachada posterior de la casa de Pampita combina diseño urbano y naturaleza.

Los interiores se caracterizan por ambientes amplios, grandes aberturas y una marcada entrada de luz natural que inunda cada rincón. La distribución prioriza la conexión entre interiores y exteriores, una decisión que se percibe tanto en las áreas sociales como en los sectores más íntimos, con una impronta moderna que acompaña el estilo de vida de la modelo. En ese recorrido estético, el baño principal refuerza esa sensación de amplitud con pisos y paredes revestidos en piedra natural tono beige, tipo travertino, un material súper clásico en las casas de alto nivel de Belgrano y Palermo construidas o renovadas entre los años 2000 y 2010. La elección no solo aporta continuidad visual, sino también una calidez atemporal que hoy vuelve a ponerse en valor.

Ambientes amplios, grandes ventanales y salida directa al verde: el living de la casa de Pampita prioriza la luz natural y la conexión con el exterior.

Pampita y el auge de las duchas walk-in: la tendencia que marca 2026

Según especialistas en interiores, las mamparas de baño están quedando atrás en 2026 frente a una alternativa más abierta y flexible: las duchas walk-in. Este concepto, cada vez más elegido en proyectos contemporáneos, propone un acceso directo al área de ducha, sin puertas ni estructuras que fragmenten el espacio.El resultado es un baño que se percibe visualmente más grande, más limpio y con mayor continuidad estética. Además, este tipo de diseño facilita la circulación, mejora la accesibilidad y simplifica la limpieza diaria, dos factores clave que impulsan su popularidad en viviendas nuevas y remodelaciones.

El baño de la casa de Pampita en Bajo Belgrano adopta el concepto walk-in, con una estética abierta y luminosa.

En el caso de la casa que hoy Pampita pone en el mercado, valuada en alrededor de 2,2 millones de dólares, el estilo general dialoga con esta lógica de amplitud y fluidez, donde cada ambiente se integra con el siguiente sin interrupciones visuales. El baño, con su diseño abierto y materiales neutros, acompaña esta tendencia que ya se perfila como una de las más fuertes del año. Así, la modelo no solo cierra una etapa personal al despedirse de una casa cargada de historia, sino que también, quizás sin proponérselo, se convierte en referencia de una estética que gana terreno: baños más abiertos, funcionales y elegantes, donde la sensación de libertad se convierte en el nuevo lujo del hogar.