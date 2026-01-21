Graves problemas en la serie de Moria Casán: revelan una preocupante actitud de Cecilia Roth, protagonista del proyecto

La serie de Moria Casán es una de las prometedoras grandes producciones audiovisuales que será estrenada en este 2026. En plena etapa de filmación, una grave acusación en contra de Cecilia Roth comenzó a formar parte de los debates de los programas de espectáculo. Según la información brindada en Intrusos (América TV), la célebre actriz generó malestar en todo el staff de trabajadores debido a sus reiteradas llegadas tarde. Estas afirmaciones generaron el enojo de la intérprete lo que desencadenó en un duro descargo.

Cecilia Roth en el ojo de la tormenta

De acuerdo con la noticia revelada en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Cecilia Roth, una de las actrices que caracteriza a Moria Casán en la ficción que abordará alguna de las etapas más icónicas de la diva, estaría generando retrasos innecesarios y hasta una pérdida de dinero a la producción por sus reiterados retrasos. “Me cuentan que todos los días el rodaje comienza a las 12. Llega tarde todos los días. Se cansan de esperarla. Terminaron cambiando el horario de citación al mediodía por ella y, por eso, tienen que pagar más a la técnica, porque se extiende la jornada de grabación hasta la noche”, agregó Santiago Riva Roy en el programa de streaming de Bondi.

Moria Casán con las actrices de su serie | Instagram

Al momento de recurrir a su testimonio, uno de los noteros de América TV se dirigió hacia el lugar donde trabaja la artista, quien se rehusó a emitir comentarios al respecto. "No se puede ser buena onda porque no tenés códigos", disparó furiosa. En este contexto, el periodista insistió en lograr al menos una palabra al respecto, pero la dramaturga mantuvo tajante su postura: "Yo no quiero hablar, aunque pueda. No me provoques, apaga la cámara".

En este marco, una productora intercedió para cuidar la imagen de Roth y, en un exabrupto, tapó el lente de la cámara con sus manos. Por esta razón, Adrián Pallares lanzó un fuerte comentario sobre la situación: "Evidentemente algo de lo que se dijo acá, hizo mella, y decirte Cecilia que toda la información sale de ahí adentro".

Moria Casán se metió de lleno en la polémica con Cecilia Roth

Una de las voces más buscadas en este meollo fue la figura de Moria Casán. Ante esto, la conductora señaló: "Piensan en Roth como una actriz excepcional e internacional que es, super prestigiosa y número uno total. Cuando acepta hacer mi rol, hay un entendimiento total con el contrato". Asimismo, expresó en un móvil que concedió para Intrusos: "Acá no se trata de ser Moria exacta, no son imitadoras, estoy honrada con las actrices".

En esta línea, habló del rumor que desencadenó este conflicto con la protagonista de la serie: "Hubo una cosa de una llegada, un día se complicó con el horario y eso viste en las grabaciones se complica un poco". Finalmente, la One resaltó que, una vez que terminen las grabaciones con Cecilia Roth, ella misma será parte de su propia serie en los últimos capítulos.

Fiel a la verborragia que la caracteriza, Moria Casán le quitó dramatismo a la situación en la que estuvo envuelta Cecilia Roth, centrándose en la calidad de la puesta en escena y en las actrices pensadas para su caracterización. Por su parte, Cecilia Roth optó por el hermetismo para no seguir fomentando los rumores acerca de este incidente que habría desatado el malestar de los que producen la ficción que está en pleno proceso de grabación.

NB