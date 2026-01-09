Moria Casán fulminó a Flor Vigna por la canción contra Luciano Castro: “Le falta soltar”

La diva del espectáculo argentino Moria Casán volvió a hablar sin filtros sobre una de las figuras más comentadas del momento: Flor Vigna. En su programa La mañana con Moria, la conductora abordó con dureza el reciente video promocional y la letra de la nueva canción de la cantante y actriz, que muchos interpretaron como una indirecta personal hacia su ex pareja Luciano Castro tras el escándalo por la infidelidad del actor.

Moria Casán y Flor Vigna enfrentadas tras la canción vinculada a Luciano Castro

El foco de la polémica fue un reel que Vigna compartió en sus redes sociales para promocionar su tema La vara baja, donde utiliza expresiones que remiten directamente a los audios filtrados de Castro con una tercera persona. Esa elección —inspirada en la frase “Oye, guapa” atribuida al actor— encendió inmediatamente las alarmas en los medios de espectáculos y generó un gran debate.

La frase de Moria Casán que reavivó la polémica por la canción de Flor Vigna

Para Moria Casán, hay una lectura más profunda detrás de la estrategia comunicacional de Flor Vigna. “Le falta soltar”, dijo la conductora al aire, sugiriendo que la ex pareja del actor todavía está emocionalmente vinculada con él. “Creo que ella se quedó enganchada con la parte genital de este chabón, Castro”, lanzó con su característico tono picante, generando risas y tensiones en el panel.

Flor Vigna y Luciano Castro, una historia del pasado que volvió a instalarse en la agenda del espectáculo.

Más allá de su análisis sobre la relación personal entre Vigna y Castro, Casán también destacó otros aspectos de la cantante. Reconoció el talento y la trayectoria de Vigna como bailarina y figura del espectáculo, reforzando que su capacidad artística es indiscutible. “Es una bailarina impresionante, ¡las cosas que hizo en el Bailando! Es un animal”, afirmó, aunque resaltó al mismo tiempo que aún tiene pendiente consolidarse en la música como solista.

En esa línea, Moria señaló que aunque Flor Vigna puede cubrir varias áreas —como el baile, el boxeo y la actuación— “en el canto le falta pegarla”. Según la conductora, a pesar de que la artista se esfuerza muchísimo y gestiona sus proyectos de manera independiente, todavía no logró un éxito rotundo que la consolide como cantante.

Por qué la diva cree que la cantante aún no cerró su historia con Luciano Castro

La conductora también hizo referencia a una comparación que Flor Vigna misma realizó en otro contexto: la relación con su ex novio Nicolás Occhiato y cómo describió su felicidad en ese vínculo. Para Moria, estas referencias públicas demuestran que Vigna no terminó de cerrar completamente ese capítulo con Castro, agregando un matiz provocador a su opinión sin filtros.

El análisis de Casán se enmarca en un momento en que la figura de Luciano Castro volvió a la escena mediática por otras razones: su infidelidad con una joven danesa durante un viaje a España y su actual relación con Griselda Siciliani, quien también se pronunció sobre la polémica en La mañana con Moria. El escándalo no solo genera titulares, sino que se filtró al terreno artístico y musical con la participación de ex parejas como protagonistas.

Flor Vigna, en el centro del debate mediático luego del lanzamiento de su canción y las repercusiones que generó.

Flor Vigna, por su parte, no confirmó que su tema musical esté destinado directamente a Castro, aunque su reel —que arranca con una frase asociada a los audios del escándalo— fue interpretado por muchos como una respuesta artística al episodio. En su posteo, la cantante habló de “capitalizar traumas viejos” y de aprender a amar primero a uno mismo, frases que contextualizan su trabajo dentro de un proceso emocional personal más amplio.

La opinión de Moria Casán, directa y sin edulcorar sobre Flor Vigna volvió a encender la discusión sobre la relación entre figuras públicas y cómo estas expresan sus vivencias íntimas a través del arte y las redes sociales. Su frase más dura —sobre estar “enganchada con la parte genital”— no solo generó impacto sino que también refleja cómo los estereotipos y prejuicios influyen en la lectura mediática de las relaciones sentimentales de celebridades.

