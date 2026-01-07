Moria Casán contó que sufrió violencia de género y mostró la cicatriz que le dejó un ex: “A la tercera piña me separé”

En medio del debate generado por la denuncia de Romina Gaetani contra su expareja, Moria Casán sorprendió al compartir un testimonio personal que dejó al estudio en silencio. Durante La Mañana con Moria, la conductora decidió correr el velo de su propia historia y contar que también fue víctima de violencia de género en su juventud.

Con la crudeza que la caracteriza, Moria Casán no solo relató el episodio, sino que mostró en cámara la cicatriz que aún conserva cerca del ojo. Una marca que, según explicó, es consecuencia de un golpe que pudo haber tenido consecuencias irreversibles y que sigue siendo el recuerdo físico de una situación profundamente traumática.

El golpe que pudo haberle costado el ojo

Moria Casán recordó con detalle cómo ocurrió la agresión, protagonizada por una expareja marcada por los celos: “A mí la primer piña que me pegaron en mi vida, todavía tengo la marca en el ojo. Si vos me tocás acá tengo como un huesito salido”, contó mientras señalaba la zona afectada. Según su relato, el hecho sucedió dentro de un auto: “Era muy celoso. Cuando le fui a hacer una pregunta así, me hizo así, ¡pum! Y me la dio acá”, recordó.

El golpe fue tan fuerte que le dejó el ojo completamente negro y la obligó a suspender su trabajo: “Me dejó el ojo negro así, que no pude ir a trabajar ese día”. Moria Casán fue contundente al describir la gravedad de la agresión: “La piña que me pegó me podría haber sacado el ojo”.

El impacto de una agresión física

Más allá del daño físico, Moria Casán puso el foco en el impacto emocional que le provocó la violencia: “La primera piña te sorprende y te sentís tan humillada y tan dolorida, yo no pude reaccionar”, confesó, dejando en claro que el shock emocional suele ser tan paralizante como el golpe en sí.

Con honestidad brutal, explicó cómo logró salir de esa relación: “A la segunda le pegué yo y a la tercera me separé, con cosas incluidas”. Y agregó un detalle clave para la época: “Fui a denunciarlo con mi padre, hace más de 50 años”, recordó. “La humillación que sentís es fuerte y es dolorosa”, Finalizó Moria Casán, al tiempo que reflexionó sobre lo difícil que resulta procesar la violencia cuando viene de alguien a quien se ama.