Moria Casán reveló cómo fue su cena con Griselda Siciliani: “Está bárbara, pero desilusionada”

La One dio detalles del presente emocional de la actriz.

En medio del revuelo que se generó por la infidelidad de Luciano Castro, Moria Casán decidió contar cómo atraviesa este momento Griselda Siciliani, con quien mantiene un vínculo cercano. Fiel a su estilo frontal, la conductora habló sin rodeos y llevó calma a un escenario cargado de versiones.

Las declaraciones surgieron a partir de una cena que compartieron y que Moria Casán relató en La Mañana con Moria. Allí, la conductora no solo describió el ánimo de la actriz, sino que también puso el foco en su presente profesional y en la particular dinámica de la pareja.

Cómo se encuentra realmente Griselda Siciliani

Moria Casán contó que el encuentro fue distendido y entre amigos, y que la vio entera y enfocada: “Después del teatro un día nos reunimos con unos amigos y la gran Gri Siciliani para celebrar la ficción-realidad”, relató, marcando el tono relajado del encuentro.

Sobre cómo está anímicamente la actriz, fue clara y directa: “Griselda está bárbara”. Sin embargo, no negó que el escándalo haya dejado alguna huella: “Está relajada, pero tal vez un poquito desilusionada, pero un poquito, hasta ahí”. Además, destacó que Griselda Siciliani está muy concentrada en sus proyectos laborales y atravesando un gran momento profesional.

Cómo está el vínculo con Luciano Castro

Lejos de alimentar versiones de ruptura, Moria Casán se encargó de contextualizar la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, aclarando que siempre fue poco convencional. “Ellos nunca han vivido juntos”, explicó, desarmando la idea de una separación clásica.

Con su estilo inconfundible, sumó: “No es que el hombre se fue de la casa con una valijita, él está en Mar del Plata con los hijos”. Y cerró con una definición que llamó la atención: “En la horizontalidad esta pareja sigue, sigue, tienen piel, mi amor, tienen pasión”. Así, Moría Casán dejó entre ver que la situación que atraviesan ha tenido repercusiones emocionales que han sabido manejarse.

