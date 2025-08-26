La furia de Trueno tras confirmarse del noviazgo de Nicki Nicole y Lamine Yamal: "Estaba ilusionado"

Trueno expresó su furia luego de que se hiciera pública la relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal. El anuncio habría tomado por sorpresa al artista, que había retomado el contacto con su expareja semanas atrás. La confirmación del nuevo romance habría marcado un quiebre en la dinámica entre ambos y generó repercusiones rápidamente.

El enojo de Trueno luego de que Lamine Yamal confirmara su relación con Nicki Nicole

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa de Radio Mitre, el trapero está atravesando un momento de mucha angustia y enojo tras confirmarse el noviazgo de la influencer con el delantero del FC Barcelona. “Las cosas entre ellos están mal. Se habían reconciliado cuando ella empezó con su relación con el futbolista”, aseguró.

En la misma línea, el panelista, quien viene siguiendo de cerca la historia desde hace semanas, comentó que la imagen que compartió Lamine Yamal por el cumpleaños de Nicki Nicole disparó la polémica con Trueno, su expareja. En el posteo, se puede ver a la pareja rodeada de pétalos de rosa, globos y una torta para el festejo.

Por su parte, Juan Etchegoyen explicó que el artista no habría tomado bien el posteo: “No saludó a su ex por su cumpleaños porque está angustiado y ya es más bronca la que tiene”. A su vez, el entorno del cantante le comentó que él está muy afectado por el repentino acercamiento que habrían tenido meses atrás.

“Hoy no está en pareja ni nada. Aclaro esto porque apareció una chica el otro día con él, pero nada más lejano”, agregó el presentador, desmintiendo los rumores de una nueva relación. Uno de los puntos que más llamó la atención fue el textual que compartió: “Estaba ilusionado con esta segunda vuelta con Nicki Nicole. Compartieron lindos momentos hace pocos días”.

Fiel a su estilo, Juan Etchegoyen se refirió a los motivos detrás de la decisión de Nicki Nicole: “La realidad es que ella lo cambió por fama y millones, que es lo que tiene Lamine Yamal”. Además, dejó entrever que el entorno de Trueno considera que la exposición pública del futbolista habría influido. “De ser así, tiene razón. Aparece en una foto poco después de romper con él. No tiene perdón semejante maldad. Ojalá que pronto ya sea un tema superado”, concluyó.

Trueno expresó su furia luego de que se hiciera pública la relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal. El anuncio generó repercusiones en el entorno del artista, que hasta entonces mantenía un vínculo reservado con su expareja. Mientras la nueva pareja comienza a ocupar espacio en la agenda mediática, el trapero mantiene un perfil bajo.

