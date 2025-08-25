Lamine Yamal y Nicki Nicole ya no se esconden más: en las últimas horas, el jugador del Barcelona subió a sus redes sociales una foto que confirma el romance entre ellos poniendo punto final a las especulaciones y suspicacias de quienes no creían en esta unión sentimental entre estas grandes figuras a nivel mundial.

El cumpleaños número 25 de la cantante argentina fue el motivo que desencadenó un derroche de ternura en el deportista de élite. Una imagen en la que se los ve muy acaramelados frente a la tradicional torta de dos pisos y con una decoración de lo más romántica llena de rosas rojas y pétalos desplegados cuidadosamente sobre la mesa.

Lamine Yamal y Nicki Nicole juntos por primera vez | Instagram

Lamine Yamal y Nicki Nicole, crónica de un amor anunciado

Lamine Yamal no puede ocultar su encanto y enamoramiento por Nicki Nicole. Su mano toma con delicadeza su cintura mientras ambos unen sus cuerpos para ser retratados en un momento sumamente especial para la artista pop: la celebración de su natalicio. La incontrolable sonrisa del mediocampista del conjunto español es una clara señal de que su noviazgo es oficial.

Además, un emoji de dos corazones entrelazados fueron más que suficientes para blanquear lo que intentaron ocultar desde que se los vio juntos de paseo por Mónaco. La rosarina acompañó este cálido gesto del joven millonario de 18 años y miró sonriente a la cámara mientras su mano sostenía la de su ahora novio oficial.

Nicki Nicole y Lamine Yamal compartieron vacaciones en Mónaco | Instagram

Como era de esperarse, esta instantánea se viralizó rápidamente en redes sociales y fue noticia hasta en los portales de deportes, donde todo tipo de comentarios salieron a la luz. Algunos creen que es una estrategia de la solista “para que baje su nivel antes de la Finalissima”. Otros celebran esta declaración de amor deseándoles felicidad plena pese a la pronunciada diferencia de edad. Sin embargo, no todo es color de rosas y están aquellos que consideran inadmisible el lazo entre los atletas profesionales y los referentes de la música.

Nicki Nicole y Lamine Yamal: viajes de lujo y tiempo juntos

La sospecha entre el romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal viene siendo seguido minuciosamente desde el mes pasado, cuando una serie de coincidencias encendieron las alarmas de sus fanáticos y del mundo del espectáculo. Ambos, usuarios frecuentes de redes sociales, compartían en simultáneo captura de pantallas de videojuegos o de viajes por los lugares más sofisticados de Europa.

También, fotografías que ambos subían por separados, pero que los ubicaba rápidamente en un paseo en común tanto sobre un paseo por el mar como en la estadía en un hotel de lujo. Los curiosos tampoco se quedaron de brazos cruzados y los retrataron juntos en el aeropuerto privado de Barcelona al regreso de su viaje romántico a mediados de este mes.

Si bien ninguno de los dos confesó a viva voz su noviazgo, lo cierto es que este posteo efímero en las historias de 24 horas de Lamine Yamal no deja más que la confirmación tácita del vínculo sentimental que lo une a Nicki Nicole y cómo este joven y carismático dúo se convirtió en la pareja del momento.

