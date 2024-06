Coti Romero y Nacho Castañares enfrentan fuertes rumores de romance desde hace mucho tiempo. Ahora, la correntina habló en LAM sobre su ex compañero de reality y se despachó de elogios para el conductor de "Fuera De Joda".

Coti Romero y Nacho Castañares

Coti Romero rompió el silencio y habló sobre los rumores de romance con Nacho Castañares

Desde aquel episodio del beso grabado en una fiesta, los rumores de romance comenzaron a sonar y fueron muy comentados, aunque ellos aseguraron que solo eran amigos. Ahora, todas las pruebas indicarían que están iniciando una relación, pero la correntina recientemente habló en LAM sobre su excompañero de Gran Hermano.

“Nacho es buena gente y eso lo hace más lindo. Lo conocí en la casa, pero no lo conozco tanto. Nos cruzamos en salidas y bien. Es lindo, fachero, divertido, copado y es inteligente”, dijo Coti Romero sobre Nacho Castañares al periodista de LAM. Fefe Bongiorno reveló que "La Tora," ex pareja del influencer, dejó de seguir a la correntina en su Instagram. Cabe recordar que ellas tenían buena onda y en varias ocasiones declararon ser amigas.

“Estamos en la época de no rotular nada, a mí no me gusta eso, pero somos personas libres, andantes. Yo soy muy noviera, cariñosa, de apapachar, pero no encuentro. No hay nadie”, cerró Coti Romero sobre la relación que tiene con Nacho Castañares en LAM.

AF.