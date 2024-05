Gran Hermano se encuentra en el momento más picante de la temporada, ya que falta muy poco para la final de la edición. Recientemente, Darío Martínez Corti dio algunos detalles sobre su relación con Coti Romero dentro de la casa, lo que causó mucha polémica. La correntina decidió romper el silencio y hablar sobre los dichos del platense.

DARÍO MARTÍNEZ CORTI

Coti Romero rompió el silencio después de los fuertes dichos de Darío Martínez Corti en Gran Hermano

“Me volvió loco. No sabía si me estaba boludeando o era estrategia. Empezó, a los dos días, con el temita... por las miradas... Estuvo hinchándome los hue... Entró a la casa tirándome dardos”, les explicó el platense a todos sus compañeros en una charla dentro de la habitación.

COTI ROMERO

“Me decía que conmigo se reía y que quería estar conmigo. Me dijo ‘cómo me gustaría tu pen... sobre mi coso’ y se cagaba de risa, lo van a ver cuando salgan”, siguió el participante. La correntina no tardó mucho en salir a aclarar la situación en sus redes sociales después de que la llamaran "acosadora".

Desde la cuenta de Tronk se publicó un video en el que Coti Romero aclara la situación que ocurrió con Darío Martínez Corti en Gran Hermano. "Está el clip, salió y se vio... Estaba cantando una canción de tiktok, que también la cantó Flor adentro de la casa... Al ratito viene Vir y la canté de nuevo y ella se lo tomó bien y se empezó a reir", explicó la correntina.

AF.