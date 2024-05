Javier Milei presentó su nuevo libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" en el Luna Park este miércoles 22 de mayo. Entre los invitados se encontraba Yuyito González, quién con solo su presencia reforzó los rumores de romance con el mandatario.

La reconocida conductora estuvo en el acto junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Pero eso no fue todo, ya que ahora trascendió que Yuyito tuvo acceso al camarín del presidente, donde también estaba su hermana, Karina Milei.

Yuyito González en el Luna Park.

Al ver que fue tendencia en las redes por todas las versiones que protagonizó, la actriz decidió aclarar la relación que tiene con el jefe de Estado en Empezar el Día, su programa en Ciudad Magazine.

“En octubre arrancamos con el programa y, como Milei estaba en campaña, me gestioné sola la entrevista. Y para el Luna Park hice lo mismo. La verdad es que me gustaba ver la presentación del libro, un evento privado, nada estatal, así que empecé a gestionarlo", reveló Yuyito González sobre cómo llegó a la presentación de Javier Milei.

Qué más contó Yuyito Gonzáles sobre la presentación de Javier Milei en el Luna Park

La conductora también contó con quién fue al evento: "Me pasaron a buscar, fui con una amiga que colabora conmigo y me sentaron ahí donde me sentaron. Me podían haber sentado en la última fila y me daba igual porque yo no tenía ni noción ni de dónde me iban a sentar ni absolutamente de nada”.

Además, la actriz reveló cómo llegó al camarín del presidente: “Entré al Luna con Sandra Pettovello, porque ella fue a mi programa cuando fue Milei, entonces ahí se generó una especie de buena onda. Abrieron una puerta y era el camarín. Yo no sabía ni que había un camarín ni que estaba Milei adentro”.

Por último, Yuyito González confesó que estuvo un rato con Javier Milei en el camarín: “Estaba Karina, que ahí la conocí y la saludé. Estaba mi asistente y amiga, estaba Sandra (Pettovello), estaba (Javier) Milei y estuvimos un rato, compartimos, sin catering ni nada. Y cuando nos vimos fue esa cosa como lo que pasó cuando nos vimos en el programa, eso del entusiasmo”.

J.C.C