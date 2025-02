Mirtha Legrand cumplió 98 años, y lo celebró a lo grande con todos sus seres queridos. La conductora marcó una gran importancia en la televisión argentina, con su programa "Almorzando con Mirtha" y sus variantes. Por eso, su festejo era uno de los más importantes del año, ya que fueron varias celebridades reconocidas. Fue allí, en medio de la fiesta, donde decidió contar una emotiva historia y todos conocieron el origen del apodo "Chiqui".

Mirtha Legrand

"Creían que me iba a morir", la historia detrás del apodo de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand realizó un gran festejo por sus 98 años, en la mansión de Marcela Tinayre. La Chiqui decoró todo con rosas blancas y sirvió deliciosos platos para sus invitados. Pero, sobre todo, Ramiro Arzuaga decidió darle una sorpresa a la decoración y puso abanicos personalizados con inéditas imágenes de la conductora a lo largo de los años. De esta manera, mostró lo icónica que se volvió para la televisión argentina y mundial, y en la industria del cine.

El primer look del cumpleaños de Mirtha Legrand

Fue en este contexto que la conductora decidió dar un emotivo discurso, antes de cantar el “Feliz Cumpleaños”. Con su vestido rosa, el segundo look que lució en la noche, se paró frente a todos y agradeció su presencia y acompañamiento durante todos esos años. Allí, contó por qué razón la apodaron “Chiqui”.

“Me dicen Chiquita, porque cuando nací pesaba un kilo doscientos. Creían que me iba a morir. Y me dicen Goldie, porque viene de gordita pero es más sofisticado. En la panza de mamá era más gordita”, explicó y provocó las risas de los presentes.

El especial regalo que recibió Mirtha Legrand de Racing Club

Mirtha Legrand recibió saludos y regalos de muchas celebridades, como Lionel Messi o Adrián Suar. Sin embargo, hubo uno en especial que viene de su club favorito: Racing.

Desde allí, decidieron enviarle una camiseta personalizada con su nombre y el dorsal número 1. La misma venía acompañada de una dedicatoria de Diego Milito, ídolo de la institución. La Chiqui no dudó en agradecer el obsequio en su cuenta de Instagram y generar la envidia de todos.

El regalo de Racing a Mirtha Legrand

El cumpleaños de Mirtha Legrand no solo marcó a la conductora y sus allegados. Muchos de sus fanáticos viajaron hasta la mansión donde se realizó para dejarle cartas emotivas y grandes agradecimientos. La conductora es una de las personalidades más importantes que tiene la Argentina, y que, con el tiempo, logró volverse reconocida mundialmente.

A.E