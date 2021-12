En los últimos días trascendió la noticia de que Wanda Nara y la China Suárez estaban enfrentadas por un particular motivo: una empresa constructora de casitas infantiles consideró a la dueña de Wanda Cosmetics y a la ex Teen Ángel para obsequiarles una casa de juguetes para sus hijos. Aunque la esposa de Mauro Icardi fue quién logró cerrar el acuerdo comercial, la ex de Benjamín Vicuña decidió abonar un porcentaje de la construcción de la “mini casa”.

Cuánto cuesta la casita que la China Suárez le va a comprar a sus hijos para que jueguen

En Los Ángeles de la Mañana, Mariana Brey aseguró que tanto Wanda como la China querían cerrar el canje con la misma empresa constructora de casa infantiles, por un millonario importe. “Al final, en medio de esta pulseada entre las dos de quién gana y quién pierde, Eugenia va a comprar la casa” aseguró la periodista.

Cuánto cuesta la casita que la China Suárez le va a comprar a sus hijos para que jueguen

“Es carísima y tiene un diseño que pidió exclusivamente. Adentro va a tener un empapelado todo del mismo tipo, objetos empapelados y pantallas led. O sea, va a tener televisión. Me parece raro porque ella tiene un perfil más de hippie” confirmó Yanina Latorre en LAM.

“Tiene un aire acondicionado y es unisex para que puedan jugar todos sus hijos. Es literalmente un departamento en el fondo de su casa. El valor de la casita es de un millón de pesos” aseguró Mariana Brey.

Cuánto cuesta la casita que la China Suárez le va a comprar a sus hijos para que jueguen

Además de los hijos de Wanda Nara y la China Suárez, quién también tiene la misma casita para jugar es Matilda, la hija de Luciana Salazar.

Wanda Nara se refirió a la China Suárez con un filoso comentario sobre el Wanda Gate:

Esta semana Wanda Nara regresó al país, luego del escándalo del Wanda Gate que puso en el ojo de la tormenta a la China Suárez. Como figura destacada, la rubia fue convocada para la sesión de fotos de los Personajes del Año de una importante revista, y en diálogo con los periodistas dijo un filoso comentario.

Wanda Nara se refirió a la China Suárez con un filoso comentario sobre el Wanda Gate



"Wanda dijo que no iba a participar de la tapa de una revista que reúne personajes pero tenemos la información que a fin de año va a venir al país por un importante motivo. Llegará con todos sus hijos y pasará las fiestas en la Argentina en la casa de Santa Bárbara que le quedó del divorcio con Maxi López. De hecho ya está preparando toda la casa para que esté en condiciones perfectas para su arribo" aseguraron días atrás en Los Ángeles de la Mañana.

En el ciclo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, compartieron una parte de la entrevista que dio la dueña de Wanda Cosmetics durante la sesión de fotos.

“Lo llamaron Wanda Gate, después me enteré que significaba ‘el caso de Wanda’ y cuando supe eso dije ‘pero qué es un policial, a quién van a matar’ y no murió nadie, al menos por ahora” aseguró la empresaria.

“Ese nombre tuvo éxito porque hubieron muchos hashtags, es algo que me divierte pero no le doy mucha bolilla a eso” expresó la esposa de Mauro Icardi en diálogo con Revista Gente, donde fue invitada para realizar fotos para la tapa de los Personajes del Año.

FF