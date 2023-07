Morena Rial viene dando de qué hablar desde hace varias semanas, por las polémicas declaraciones que brindó en varios programas de espectáculos, en donde fue revelando poco a poco su historia de vida, la difícil relación con Jorge Rial y su hermana Rocío, entre otros temas. Además, la hija del conductor habría aceptado una oferta por parte de una productora para filmar su biografía y contar muchos más secretos sobre su padre.

Actualmente la crisis entre padre e hija continúa, pero el panorama es mucho más tranquilo comparado a lo que fue hace un mes, cuando todo estalló, tras la primera nota de More Rial. Sin embargo, ahora el foco se encuentra en su plano amoroso, ya que recientemente se rumoreaba que estaba en pareja con su abogado, Alejandro Cipolla, pero en Socios del Espectáculo lo desmintieron y revelaron quién es el nuevo amor de la joven de 24 años.

Mariana Brey fue quién se encargó de dar más detalles: ‘’Él está condenado desde el 2021, por robo agravado por el uso de armas. Me contaban que el lugar donde él está detenido es un lugar donde van líderes de bandas, en general, es una cárcel muy pesada", expresó sobre Matías Romero.

"Ella lo visitó el día viernes, estuvo ingresando alrededor de las 10 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, ingresa como amiga, esto es lo que me dicen. Se conocen por amigos en común, que no están detenidos, y evidentemente empezaron una relación", explicó Mariana sobre quién sería el amor de More Rial.

¿Qué dijo Morena Rial sobre los nuevos rumores de romance?

Luego de que se filtrara esta información, se esperaba la palabra de Morena y así fue. Se comunicó con Yanina Latorre y ella se encargó de leer su descargo por LAM: ‘’Yo hablé con ella cuando se empezó a filtrar la foto, que salía en todos lados. No está contenta’’, comenzó diciendo la panelista frente al enojo de la influencer y añadió: ‘’Me dijo, ‘'No tengo ningún novio preso. Acabo de separarme de mi novio de Córdoba'", recordó.

Morena Rial

Luego, la ‘’angelita’’ indagó más sobre si tendría una nueva relación amorosa, pero recibió una respuesta que no esperaba por parte de la hija de Jorge Rial: ‘’Le pregunté quién era el novio y me dijo que de él no quería hablar. 'Fui a acompañar a una amiga y ya dicen que tengo novio. No fui a ver a nadie ni fui a garchar, fui a joder. No tengo mucho que aclarar, estoy soltera, ya te dije, me separé hace poco'. También me dijo que era la primera vez que iba al penal y la última, 'no hay chance de nada. Lo conocí ese día porque la acompañé a mi amiga'", concluyó Yanina Latorre sobre la data que le dio Morena Rial.