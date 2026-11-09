Así fue el cumpleaños de Rosario Ortega: reencuentro con sus hermanos, dedicatoria de Charly García y mesa gigante

Rosario Ortega cumplió 41 años y decidió celebrarlo junto a su familia y amigos. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de la reunión, en las que mostró algunos momentos del festejo y el encuentro con sus hermanos Julieta, Emanuel y Martín. También estuvieron presentes sus padres, Palito Ortega y Evangelina Salazar, en una celebración que reunió a distintas generaciones de la familia.

Así fue el cumpleaños de Rosario Ortega

Entre las fotografías se destacó el reencuentro con sus hermanos en una gran mesa que también reunió a los invitados. La ambientación, el vestido que eligió para la ocasión y dos obsequios particulares también formaron parte de las postales que publicó: una raqueta de tenis con un AirTag y un disco que llevaba una dedicatoria de Charly García.

El cumpleaños de Rosario Ortega y el reencuentro con sus hermanos

Una de las imágenes que compartió Rosario Ortega permitió ver la mesa principal de la celebración, preparada para recibir a los invitados. Se trató de una mesa de grandes dimensiones, con copas, velas y arreglos florales, en un espacio que combinaba paredes de ladrillo, muebles de madera y distintos objetos decorativos. La iluminación tenue también se destacó entre los detalles del ambiente.

Así fue el cumpleaños de Rosario Ortega

El encuentro familiar tuvo su lugar en las publicaciones de la cantante, que mostró el reencuentro con sus hermanos. Las fotografías dejaron ver algunos momentos de la reunión y permitieron conocer parte de cómo fue el festejo, que compartió con las personas de su entorno. Rosario eligió mostrar distintas escenas de la celebración, sin dejar de lado los detalles que acompañaron la noche.

Así fue el cumpleaños de Rosario Ortega

El look negro de Rosario Ortega y los regalos que recibió

Para su cumpleaños, Rosario Ortega eligió un vestido negro de silueta ajustada y con cordones en la parte delantera, un detalle que evocaba el diseño de un corset. La prenda se pudo apreciar en las imágenes que publicó y mantuvo una línea sencilla, con el negro como protagonista. Así, el look se sumó a las distintas postales que compartió de la celebración.

El look negro de Rosario Ortega

Los regalos también tuvieron su espacio en las publicaciones. Uno de ellos fue una raqueta de tenis con un AirTag incorporado, un obsequio que la cantante agradeció especialmente a sus amigas. Además, mostró un disco dedicado que estaba acompañado por una ilustración de Charly García y su firma: "Para Ro".

El músico mantiene una amistad de muchos años con la familia Ortega, con la que comparte una historia ligada a la música. Por eso, el obsequio tuvo un significado especial par la artista. Por otra parte, la torta elegida para la ocasión fue de estilo vintage con una cobertura en tonos crema. Así, entre familiares, amigos, regalos y recuerdos compartidos, Rosario Ortega celebró un nuevo año de vida.