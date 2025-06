Al parecer, Dalma Maradona y Verónica Ojeda limaron asperezas tras la muerte de Diego Maradona y el pedido de Justicia por el astro del fútbol las terminó uniendo. Sin embargo, eso no significa que coincidan en sus pensamientos y que no haya diferencias entre ellas. Precisamente, esto mismo ocurrió recientemente y la hija del "Diez" decidió revelar lo sucedido en su programa de streaming.

Dalma Maradona contó por qué explotó de furia contra Verónica Ojeda

Fiel a su estilo, Dalma Maradona no se calló nada y contó cómo fue el momento en que explotó de furia contra Verónica Ojeda. En medio del pedido de Justicia por la muerte de Diego Maradona, la joven contó qué gesto de la expareja de su padre le molestó y cómo lo resolvieron.

Todo comenzó cuando Dalma contó que Verónica habló con el streamer libertario "El Gordo Dan" y deslizó que ella "no estaba tan segura'" de que Maradona hubiera estado en contra del gobierno de Javier Milei. Acto siguiente, el joven subió a su cuenta de X una polémica foto del actual Presidente junto al futbolista fallecido creado por Inteligencia Artificial. Tras la repercusión que generó el posteo, los usuarios le advirtieron a la joven y esta enfureció.

Dalma junto a su padre, Diego Maradona.

Al ver la imagen, que tenía como objetivo afirmar que Diego Maradona apoyaría al primer mandatorio, Dalma le pidió que eliminara la publicación. Además, reveló en "Ángel responde", el programa de streaming que comparte con Ángel de Brito, cómo reaccionó en contra de Verónica Ojeda: “Ella tiró esa y dije: ‘No puede ser’. Le mandé un mensaje y le dije: ‘Hola, Vero. Me escriben para hablar de tus declaraciones. Quería saber por qué se te ocurre decir eso’”. Y agregó cuál fue el siguiente mensaje que le envió: “Vero, si a mí me preguntan, voy a responder que eso está muy alejado de la realidad. Mi papá nunca hubiera estado a favor de Milei”.

Además, en "Bondi Live", aseguró que las medidas del Jefe de Estado están lejos de lo que apoyaría su papá: "Sé perfectamente las causas que defendía mi papá y son totalmente opuestas a las de Milei. O sea, por todas las causas por las que él militaba, no tienen nada que ver con las que tienen que ver con el gobierno de ahora. Entonces me parece eso... Como los jubilados, la educación pública".

Dalma Maradona y Verónica Ojeda

Más aliviada porque pudieron solucionar el malentendido, continuó con su relato: “Vero no me respondió. Pero nos encontramos el jueves en la audiencia. Cuando llegó, ni nos miramos. Pero después me miró y me dijo: ‘Tenés razón. Nosotras no nos tenemos que pelear, porque es lo que ellos quieren’.

Finalmente, Dalma contó cuál fue su contundente respuesta a la madre de Dieguito Fernando: "Bueno, entonces no digas boludeces". Entre risas y dejando en claro que volvió a estar todo bien entre ellas, cerró: "Le dije 'no hables en nombre de mi papá'. Lo cuento porque ya nos arreglamos".

De esta manera, Dalma Maradona reveló el motivo del fuerte cruce que tuvo con Verónica Ojeda y cómo lo solucionaron durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.