Dalma Maradona totalmente arrepentida mostró el particular tatuaje que comparte con su exnovio

Dalma Maradona, totalmente arrepentida, dejó a todos sorprendidos al revelar el particular tatuaje que comparte con su exnovio. En una confesión inesperada, la actriz mostró la marca en la parte inferior de su cintura y admitió que ya no desea conservarlo, dejando en evidencia la transformación de su historia personal.

Dalma Maradona sorprendió a todos con un particular tatuaje que comparte con su expareja

Dalma Maradona se mostró totalmente arrepentida y habló con sinceridad sobre el particular tatuaje que comparte con su exnovio, una decisión del pasado que hoy quiere revertir. Durante su participación en Los ángeles de la mañana (Bondi Live), dejó al descubierto este diseño que alguna vez representó un vínculo especial, pero que hoy, con otra perspectiva, busca eliminar.

En las últimas horas, durante la emisión del programa que conduce Pepe Ochoa en Bondi Live, estaban realizando un ida y vuelta con su audiencia sobre el arte corporal. En la misma línea, uno de sus seguidores le dejó un mensaje revelando que, a pesar de que está hace 15 años con su pareja, nunca se haría un tatuaje con él.

Momentos después, Dalma Maradona se acercó para develar una particular frase que tiene en la base de la espalda: “Me meto para decir que estoy tatuada con mi ex, me quiero matar”. Su confesión dejó a todos con la boca abierta, ya que nadie se imaginaba lo que la mediática estaba compartiendo con todos.

Ante la gran incredulidad de Pepe Ochoa y su equipo, la hija de Diego Maradona se puso de espalda y se levantó la remera para dejar ver su tatuaje. “Love” fue la frase que eligieron con su exnovio para realizarse. Por su parte, comentó que él también se realizó lo mismo, pero no recordaba en qué zona del cuerpo se lo colocó.

Entre risas le consultaron a Dalma Maradona si su marido sabía la historia del paisaje y si no le molestaba que lo tenga. “Si le jode, de hecho me lo quiero sacar, pero me dijeron que duele más que el tatuaje”, contestó. Por lo que el conductor le comentó que no se preocupara, que no duele tanto como imagina. Ante esto, la actriz agregó: “Ah, bueno, entonces me lo voy a sacar”.

Para quienes buscan borrar un tatuaje que ya no tiene el significado de antes, el proceso de eliminación mediante láser es la alternativa más eficaz. Aunque no es instantáneo y requiere varias sesiones, los avances permiten que este procedimiento sea cada vez más efectivo y menos doloroso.

Dalma Maradona, arrepentida, mostró el particular tatuaje que comparte con su exnovio, en una revelación que generó sorpresa y diversas reacciones. Su decisión de querer eliminarlo abre la posibilidad de un próximo cambio en su imagen, mientras el tema del arte corporal compartido sigue siendo motivo de conversación en el mundo del espectáculo.

