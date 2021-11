Daniel Osvaldo visitó a su cuñada, Dalma Maradona en la radio y habló de Gianinna

Daniel Osvaldo no es muy amante de los medios de comunicación pero esta vez hizo una gran excepción y visitó a su cuñada, Dalma Maradona en la radio y dejó ver lo amigotes son. Incluso halagó a Andrés Caldarelli, el marido de la hija del Diez y se animó a hablar de su romance con Gianinna.

Metido de lleno en la música Osvaldo, pareja de Gianinna Maradona, fue a "Un día perfecto" y habló de todo. "Dalma nos viene vendiendo que Andrés es un genio haciendo asados. ¿Los probaste?", le preguntó Gabriel Schultz. Sin dudar Daniel contestó: "Sí, mal, es un genio haciendo asados. ¡Y las hamburguesas ni te cuento!".

Luego el exjugador internacional que supo brillar en el Inter de Milán habló de su relación con Gianinna Maradona y aseguró que no coincidió con la de Jimena Barón, madre de su hijo Morrison "Momo" Osvaldo.

"Nos conocimos hace varios años como amigos, hace seis o siete años. Y siempre fuimos muy amigos y, como diría nuestro expresidente Mauricio Macri, 'pasaron cosas'", señaló el exfutbolista, quien blanqueó con Gianinna en abril de este año.

Luego, Osvaldo agregó: "Antes nunca pasaron cosas. A nosotros siempre nos dijeron que era obvio que estábamos juntos, y siempre ‘nos acusaron de eso’. Y no, nunca, pero ahora sí estamos juntos. Estamos enamorados".

Daniel Osvaldo se mostró por primera vez amigote con su cuñada, Dalma Maradona.

Picantísima reacción de Daniel Osvaldo cuando le preguntaron por Mauro Icardi

Atento y enfocado en su carrera musical, Daniel Osvaldo visitó Los Mammones y contestó todo lo que le preguntó su conductor, Jey Mammon. Ahora claro, cuando le tocó responder sobre Mauro Icardi, el exfutbolista causó la risa de todos por su respuesta.

"¿Te cae bien Mauro Icardi?", le preguntó Jey Mammon a Osvaldo, quien sin dudar levantó una paleta que decía "no". Tras su honesta respuesta justificó: "La verdad que no (me cae bien). ¿Qué querés, que te mienta? ¡Voy a tener un quilombo mañana! Mañana salgo en todos los diarios".

Sin hacer mención a la crisis de Icardi con Wanda Nara, Gabriel Schultz acotó: "En este momento, a Icardi lo que vos digas le importa un carajo". "Por suerte tiene otros problemas...", retrucó Daniel Osvaldo, tentado, para luego afirmar que en el ámbito privado usa el verbo "icardear".

Quizás que no le caiga bien viene de la época en la que los dos jugaban en el Inter de Milán e Icardi no le pasó una pelota clave en un partido: "Fue una jugada contra la Juventus en la que no me pasó la pelota. Faltaban pocos minutos e íbamos perdiendo. Él pateó al arco a 30 metros. Yo solo tenía que empujarla. En ese momento me agarré una calentura que casi lo mato. Pobre. Pero después lo aclaramos", finalizó el exfutbolista, haciendo alusión al tenso cruce que tuvo con Icardi en 2015, con quien no forjó una amistad cuando fueron compañeros en Italia.

Picantísima reacción de Daniel Osvaldo cuando le preguntaron por Mauro Icardi.

FL