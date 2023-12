Daniela Celis, la exparticipante de Gran Hermano, está atravesando su séptimo mes de embarazo y aseguró que cada vez está más nerviosa por la llegada de sus dos hijas. Ahora, la joven estuvo en "Ariel en su Salsa" y reveló que es lo que más le molesta de la gente.

Al aire, y mientras uno de sus compañeros le tocaba la panza, Daniela admitió: "Las bebas se llaman Aime y Laia. La gente que conozco y quiero, no me molesta que me toque la panza, la gente que viene en la calle y que te levanta hasta la remera para tocarte la panza me parece un montón".

Imagen reciente de Daniela Celis.

Luego, mostrando su indignación, la exhermanita agregó molesta: "Hay mucha gente que viene y te dice 'ay a ver permiso' y te levanta la remera, es como si me estuvieran tocando el pecho".

Mientras debatían sobre el tema, Daniela Celis explicó que mucha energía se puede trasmitir de la mano y, sorprendiendo a los televidentes, una de sus gemelas decidió moverse en vivo, mientras que su colega compartió en vivo que estaban “pateando”.

El significado de los nombres de las gemelas de Daniela Celis

Tanto Thiago Medina como la joven influencer organizaron un gran evento junto a sus familiares y amigos para anunciar el sexo de los gemelos. Pero eso no fue todo, ya que también revelaron los nombres de las niñas,

Daniela Celis y Thiago Medina fueron muy originales al elegir los nombres. Una se llamará Aime, que es un nombre francés que significa “amada”, y Laia, que deriva del griego y quiere decir “aquella que es elocuente” o “aquella que habla bien".

