Así está hoy Emilia e Inés, las hijas de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión

Darío Barassi es de los conductores de televisión más carismáticos y queridos del momento. En sus interacciones con los participantes de sus programas, se destaca su humor y se convierte en tendencia rápidamente. Pero en la intimidad de su vida guarda lo más preciado: su familia. Lucía Gómez Centurión es su esposa y una de las más conocidas dentro del medio, a pesar de mantener un perfil alejado de la vida pública. Con ella, formó un clan de cuatro que es su más grande orgullo y protagonista de diversas postales en sus redes sociales. Los seguidores no dudan en destacar lo mucho que crecieron sus hijas, Emilia e Inés, y la sonrisa que le sacan a su papá con cada momento que viven en familia.

Darío Barassi, Lucía Gómez Centurión, y sus hijas, Emilia e Inés

La historia de amor de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión

La historia de amor de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión comienza mucho antes de que el conductor optara por tener un trabajo en la televisión y su fama creciera gracias a su humor y carisma. La pareja se conocía de la adolescencia en San Juan, cuando compartían grupo de amigos en común. Barassi admitió en varias entrevistas que debió insistir mucho hasta lograr que ella lo mirara desde una perspectiva diferente, hecho que ocurrió cuando ambos se mudaron a Buenos Aires, y compartieron unas vacaciones en Mar del Plata.

Se pusieron oficialmente de novios en 2010, cuando Darío dejó la abogacía para trabajar como notero de televisión en el programa AM. Si bien la relación funcionaba, los intensos horarios generaron complicaciones para verse, lo que los llevó a estar separados durante un año. Finalmente, lograron organizarse y acompañarse, y sellaron su amor con su casamiento de civil en febrero de 2015. La pareja no duda en aparecer en eventos públicos, y Barassi comparte las mejores y más divertidas fotos con Lucía, respetando que mantiene un bajo perfil y un trabajo lejano de las cámaras. En 2019, la familia se agrandó con la llegada de su primera hija, y, en el 2022, se cerró con el nacimiento de su más pequeña princesa.

Darío Barassi, Lucía Gómez Centurión

Así están hoy Emilia e Inés, las hijas de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión

Emilia e Inés son las hijas de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión, y de las pequeñas celebridades más conocidas del mundo del espectáculo argentino. Si bien el conductor mantiene la intimidad de las menores en todas las publicaciones que realiza, tapando su rostro con diferentes emojis, también se permite compartir con su comunidad de más de cinco millones de seguidores los momentos más lindos que vive con ellas y todo lo que realiza. Incluso, en los últimos meses, generó tendencia entre los diseñadores de interiores al apostar por un cambio en la habitación de sus princesas, demostrando lo mucho que crecieron con el correr de los años.

Emilia Barassi es la hija mayor, y nació el 18 de junio de 2019. En diversas entrevistas, el conductor dejó muy claro que, aunque son hermanas, tienen personalidades totalmente opuestas, siendo la mayor la que heredó su costado más dramático e histriónico. "Sos amiguera y eso me encanta. La familia para vos es sagrada. Si estamos te animas a todo, sin límite, sin techo, vas al frente como ninguna. Conquistadora, eso sos. Es tan gratificante ver que el escenario es tu lugar de disfrute. Compartimos una pasión, me pasas por encima con tu talento. ¡Me volvés loco enana linda!", escribió en un tierno mensaje para su cumpleaños de 7.

Emilia e Inés, las hijas de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión

Inés María Barassi es la hija menor, nacida el 10 de agosto de 2022. Por el contrario de su hermana, "Chinita ", como es el apodo cariñoso, salió más independiente y autónoma, como su mamá. "Con personalidad, carácter, decidida, con tus tiempos. Siempre tierna, empática, amable y con la sonrisa y pestañas más lindas del mundo entero. Inés María, soy tu fan. Me llenas de orgullo, sos exquisita, porque todo lo que haces, decís y sos es una genialidad", destacó en un posteo por su cumpleaños 3, dejando en claro que es un terremoto de energía que trajo una felicidad inmensa en un momento familiar complejo.

Las pequeñas no suelen aparecer en eventos públicos, pero sí son las protagonistas de las publicaciones de Barassi en todo momento. Con el rostro oculto bajo un emoji, y una sonrisa que siempre se agranda con su familia, son el orgullo de Darío y Lucía, y el centro de su universo. Los usuarios de las redes sociales destacan lo mucho que crecen con el paso del tiempo, y cómo el conductor se muestra más feliz cuando habla o está con ellas.

Emilia e Inés, las hijas de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión

Darío Barassi es de los conductores más carismáticos y queridos de la televisión argentina. Fruto de su amor con Lucía Gómez Centurión, creó una familia de cuatro que tiene como centro a sus dos hijas mujeres, Emilia e Inés. Las pequeñas mantienen un bajo perfil como su mamá, pero protagonizan postales que comparte su papá, protegiendo siempre su intimidad hasta que lleguen a la mayoría de edad.

A.E