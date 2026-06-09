Darío Barassi mostró fotos inéditas de su vida en San Juan: "Hace 50 kilos"

Darío Barassi recordó momentos de su juventud en San Juan, donde transitó años de estudio y amistad que dejaron huella en su historia. Las imágenes elegidas mostraron instantes de convivencia y aprendizaje, en un entorno que combinaba amistad y vida cotidiana, y que se convirtió en parte fundamental de su formación. El recuerdo del actor reveló cómo esos momentos de su adolescencia siguen siendo parte de su personalidad.

Las fotos inéditas con las que Darío Barassi recordó su adolescencia en San Juan

Darío Barassi compartió recuerdos de su adolescencia en San Juan con imágenes que reflejan momentos vividos junto a sus amigos. La publicación lo llevó a revivir una etapa marcada por vínculos cercanos y experiencias que formaron parte de su crecimiento personal. Estos recuerdos reflejaron cómo las situaciones compartidas con amigos fueron un espacio clave en su vida.

Darío Barassi

En las últimas horas, el conductor posteó en su cuenta de Instagram una foto donde se lo puede ver junto con amigos de su adolescencia. El posteo los mostró en una tarde soleada, rodeados de naturaleza, y acompañó la publicación con humor al escribir: “Hace 50 kilos lpm!!!! Pero tetón siempre. Facheros mis hermanos”. El conductor eligió un momento de su juventud para volver a conectar con recuerdos de una etapa marcada por la amistad y la vida en su provincia natal.

Cabe destacar que no es la primera vez que Darío Barassi recurre a sus memorias de San Juan. En otras oportunidades, mostró imágenes de su paso por la secundaria, donde asistió a un colegio de exigencia académica que requería rendir múltiples exámenes para ingresar. De los cientos de postulantes, solo 130 lograron entrar, comentó en su momento el artista, reflejando la exigencia de la institución. En distintas ocasiones, el actor comentó la importancia que le da a sus amistades y al lugar donde creció.

Darío Barassi

El posteo que realizó también reflejó la importancia de los amigos que forjó durante su adolescencia. Entre clases, actividades y momentos compartidos, el humorista vivió una etapa que lo acompañó en su crecimiento personal y profesional. La elección de volver a publicar recuerdos de aquellos años dejó en claro cómo mantiene presente la influencia de su provincia y de quienes lo rodearon en ese tiempo.

Darío Barassi recordó cómo vivió su infancia en San Juan

En una entrevista en 2022, Darío Barassi se refirió a cómo transitó su infancia en San Juan y habló por primera vez de manera abierta sobre la ausencia de su padre y las dificultades que enfrentó su madre. El actor contó que su papá falleció cuando él tenía apenas cuatro años y que, a los pocos días, ya estaba bromeando sobre su partida. “A los tres días de su muerte ya estaba haciendo chistes”, relató, destacando cómo el humor se convirtió en una herramienta para atravesar ese momento.

Darío Barassi y su mamá

Con el correr de los años, el humorista reconoció que recién pudo llorar a su padre 25 años después, cuando se convirtió en papá. “Al momento de ser padre, pude llorarlo y cerrar una herida que llevaba abierta desde chico”, confesó. Esa experiencia le permitió comprender la dimensión de la pérdida y darle un cierre a una etapa que había quedado marcada en su vida. Pero sus palabras no quedaron allí; también destacó el rol que tuvo su madre en su crianza: “Mi vieja, para mí, la rompió toda, pero hacía lo que podía”.

Durante la entrevista, Darío Barassi habló sobre la relación con su madre y las ausencias que marcaron su crecimiento, reconociendo que en su infancia la veía como una heroína y con el tiempo sintió que lo había abandonado. Más adelante admitió que llegó a castigarla por esa falta, aunque los años de terapia lo ayudaron a reconciliarse con esa etapa y con su propia historia. Por otro lado, destacó que ella había hecho lo mejor que podía teniendo 32 años y tres hijos a su cuidado.

Darío Barassi y su mamá

Darío Barassi compartió una mirada particular sobre su vida, recordando momentos en San Juan y experiencias familiares que marcaron su camino. La referencia a su adolescencia y a su infancia muestra cómo esos momentos permanecen presentes en su vida, integrando vínculos, aprendizajes y procesos personales que lo acompañan hasta hoy. Su publicación dejó en claro cómo muchas situaciones de su pasado siguen formando parte de su día a día.

VDV