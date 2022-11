David Guetta en Buenos Aires

El compositor francés, David Guetta, se presentará el próximo 6 de enero en el Estadio Movistar Arena de Villa Crespo con un concierto que repasará los grandes éxitos del músico.

Así lo anunció este jueves el artista, que también confirmó que las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 28 de noviembre y se podrán adquirir a través de la web del estadio.

Este año tuvo varias colaboraciones exitosas como: “Satisfaction” con Benny Benassi, “Don't You Worry” con Black Eyed Peas y Shakira, Crazy What Love Can Do” con Becky Hill y Ella Henderson y “I'm Good (Blue)” con Bebe Rexha. Esta última alcanzó el número 2 en Spotify en todo el mundo y consiguió más de 500 millones de streams.

Guetta cuenta con más de 50 millones de discos vendidos y múltiples certificaciones de oro y platino, además de colaborar con colegas de la música como Lady Gaga, Snoop Dog, Rihanna, Sia, Justin Bieber, Nicki Minaj o Black Eyed Peas.