Paul McCarthy es furor en la Argentina, debido a su quinta visita al país. El exBeatle se presentará el sábado 5 y domingo 6 en el Estadio Monumental de Buenos Aires, y el 23 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, por el Got Back Tour. El músico de 82 años llegó en la madrugada del miércoles en el marco de un despliegue solo reservado a las grandes estrellas.

Los fanáticos ya se comenzaron a reunir frente al hotel Four Seasons ubicado en la zona de Recoleta, para poder obtener al menos un saludo. En este contexto, se filtró la extravagante lista de pedidos que Paul McCartney hizo al llegar a Buenos Aires. Si bien su equipo viaja con él, inclusive su chef personal, encargado de preparar menús vegetarianos no solo para él y su esposa, Nancy Shevell, May Martorelli reveló las exigencias que el cantante tiene.

La exigente lista de pedidos de Paul McCarthy para su estadía en la Argentina

Su chef privada ya está al tanto de los gustos y requerimientos del Beatle y su esposa. Entre las solicitudes alimenticias, se encuentran una variedad de frutas de estación y verduras. Entre ellos, se incluye repollo chino y Cavolo Nero. En esa línea, solicitó 50 filetes de “pollo falso”, 60 salchichas vegetarianas, hamburguesas veganas, tofu y arroz integral.

Al aire de Arriba Argentinos, agregaron la lista de bebidas: leche de vaca, de arroz, de soja, de almendra y de coco, bagels neoyorquinos: barras de chocolate; alimentos orgánicos; agua mineral italiana; té japonés; cervezas de diferentes marcas, licores, vinos y tequilas.

"El siempre suele pedir un piano para su habitación porque en sus ratos libres le gusta tocar y este jueves el tiene el día libre", reveló Martorelli. Según aseguró la periodista, se especula con que el cantante pueda llegar a salir a andar en bicicleta, ya que "le gusta mucho". Esto conllevaría un fuerte operativo de seguridad, para que puedan acompañar al musico en su paseo por la capital.

Los detalles del show de Paul McCarthy

Todos sus días en la Argentina están llenos de sorpresas. El show del domingo 6 de octubre será transmitido a todo el país en vivo por Flow, y tendrá como invitado especial a Mat Alba. El artista argentino de 23 años se destacó por ser multiinstrumentista, desde una temprana edad. Por su parte, los espectadores del sábado 5 podrán disfrutar de Luz Gaggi, como la cantante de apertura. Hasta el momento, no se supo quiénes aparecerán en el show de Córdoba.

Los fanáticos de Paul McCarthy están cada día más emocionados por el prometedor espectáculo. Sin embargo, y como todas las celebridades, se tiene que cumplir la lista de pedidos que dejó para su llegada. Muchos de ellos son exigencias alimenticias que tiene el cantante y su esposa; además de pedidos para relajar tras un imponente show.

A.E