De fiesta y rodeado de mujeres, Mauro Icardi indiferente a la indirecta de Wanda Nara

Mauro Icardi se encuentra nuevamente en medio de un escándalo con su mujer, Wanda Nara, luego de que la conductora de Masterchef se mostrara pegada a L-Gante y el futbolista la expusiera en redes sociales acerca de las infidelidades. La morocha le tiró una indirecta, pero lejos de engancharse, Icardi se fue de fiesta y estuvo rodeado de mujeres.

"No se coman el verso ni el invento de las infidelidades", reveló el aún esposo de la empresaria después de que le consultaran por Wanda y sobre su situación amorosa.

La indiferencia de Mauro Icardi a la indirecta de Wanda Nara

Ya sabemos que la pareja del futbolista y la morocha es una de las más escandalosas del mundo del espectáculo argentino. Las cámaras no apuntan para otro lado y sus seguidores están expectantes de un nuevo conflicto.

Simulando haberlo superado, Wanda compartió varias fotos y videos a su Instagram de la mano de L-Gante, el cantante con el que llegó a los Premios Gardel y quien le prestó ropa para el after en la Bresh. Fue en el medio de un baile con Marcelo Tinelli y el cantante de cumbia que Wanda dejó un contundente mensaje de desamor.

"Gracias por decepcionarme, no sabía cómo dejar de verte con ojos de amor", si bien no puso nombre y apellido, los usuarios aseguran que no hace falta. La frase fue directamente relacionada a Mauro, con quien sigue adelante con los papeles de divorcio.

Mauro Icardi de fiesta en Turquía

Sin embargo, lejos de responderle a su mujer, el deportista se mostró indiferente y compartió varios videos en Instagram de fiesta en Turquía, ya que vive en dicho país por su equipo de futbol, en el que se pueden ver varias mujeres en el mismo sector que ellos. Se trata de la zona VIP, donde se encuentran los más adinerados.

Mauro Icardi contra Wanda Nara

El romance entre Mauro Icardi y Wanda Nara siempre será una incógnita para todos los espectadores ya que la conductora de Telefe reveló que el futbolista sigue siendo su debilidad a pesar de todos los escándalos que atravesaron desde el momento que blanquearon su relación.