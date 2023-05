Mauro Icardi y Wanda Nara son especialistas en generar constantemente incertidumbre en el estado de su relación. Desde que salieron a la luz las supuestas numerosas infidelidades del futbolista, la mediática se ha encargado de poner en duda la continuidad de la pareja, pese a que el jugador del Galatasaray afirme que siguen juntos.

Recientemente, Wanda Nara asistió a los Premios Gardel con L-Gante, una de las personas con las que se la vinculó a la conductora de Masterchef, tras asegurar que se había separado de Mauro Icardi. Es por eso que en Intrusos quisieron conocer el testimonio en primera persona del futbolista que se encuentra en Turquía y, si bien no quiso hablar explícitamente de la madre de sus hijos, contempló la posibilidad de visitarla en las próximas semanas.

Mauro Icardi y Wanda Nara.

Guido Záffora fue el encargado de mantener esta comunicación vía chat con Mauro Icardi, y así indagar en el presente de su relación con Wanda Nara. El panelista le preguntó específicamente por un viaje del cual se hablaba que podría estar haciendo a la Argentina en junio para visitar a la mediática, temporalmente radicada en Buenos Aires por sus obligaciones con Masterchef. “No sé todavía. Cuando termine el final de la temporada del Galatasaray capaz nos vamos de vacaciones”, respondió.

El periodista de Intrusos no se quedó conforme con la respuesta de Mauro Icardi y quiso conocer más sobre este viaje. Sin embargo, ahí fue donde el futbolista trazó la línea y decidió cortar la comunicación. “Le pregunté ‘¿con quién te vas de vacaciones?’ y ahí ya no me responde”, explicó Záffora, quien intentó saber si se trataba de Wanda Nara.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Wanda Nara reveló que Mauro Icardi es su debilidad

A la conductora de Masterchef le encanta dar señales confusas sobre su relación tanto con el futbolista como con L-Gante, trayendo como resultado mucho desconcierto entre sus seguidores. Luego de anunciar que estaba separada, Wanda Nara viajó a Turquía para reencontrarse con sus hijos y allí compartió una imagen que dio que hablar.

La story de Wanda Nara.

Mediante sus historias de Instagram, la mediática compartió una foto en la cancha con sus dos hijas y su padre, Mauro Icardi. “Mi debilidad”, escribió sobre la imagen, etiquetando al futbolista y dejando muy en claro que se refería a nadie más ni nadie menos que a él.

H.O