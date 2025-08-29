De Lionel Messi a Rodrigo de Paul: Tano Figaro es el peluquero de los futbolistas más importantes

Darío del Casale (55), "El Tano Figaro", se las rebuscó desde pequeño y como tantos inmigrantes italianos para salir adelante en su nueva patria. Apasionado por el fútbol, tuvo su oportunidad en el ascenso con All Boys, Excursionistas y General Lamadrid, hasta que, en un momento, a sus 23 años, vislumbró que con la redonda no tenía futuro. Entonces se refugió en la peluquería de su padre, Hugo del Casale (82), para empezar a cortarle el pelo primero sus amigos y después a los jubilados los días lunes.

Hasta que un día sucedió el primer suceso bisagra de su carrera, cuando un personaje con los pelos parados empezó a frecuentar el primer salón de la Chacarita (a metros del actual; ambos sobre Federico Lacroze) obsesionado con retocarse su look todos los días.

“Era el primo de (Marcelo) Tinelli, Luciano (Giugno), me fui ganando su confianza y un día le pedí cortarle a Marcelo. Fui una noche al programa y le corté bien modernito, créeme que cuando Tinelli me nombró se generó una repercusión tal que me cambió la vida”, recordó Darío como si fuese hoy.

Darío "El Tano" Figaro junto a Rodrigo De Paul.

Lo mismo le pasó meses después cuando se le presentó la oportunidad de cortarle a Lionel Messi: “Por un amigo del ‘Tirri’ vino al salón Jorge Messi, medio como para estudiarme. Y antes del Mundial 2014 fui al departamento de ‘Leo’ en Puerto Madero y se me cumplió el sueño.

"La noche anterior no dormí, le hice un corte clásico tipo jopo que reemplazaba al flequillito de antes. Lo único que me pidió fue que le haga cualquier cosa menos que le corte como a Cristiano (Ronaldo; risas)...”, contó El Tano Figaro.

El estilista, que se probó como futbolista años atrás, junto a Julián Álvarez.

Envalentonado con semejante prueba de fuego, ‘El Tano’ llegó al plantel de River a partir de un mensaje de Instagram que le mando a Sebastián Driussi (29). Así, de a poco se convirtió en una especie de peluquero oficial del plantel millonario y de muchos clubes más, menos de Boca.

El Tano Figaro también lookeo al Kun Aguero.

“Con mis hijos Diego (30 y Martín (24) hemos ido a cortarle a muchos planteles, incluso fuimos a Talleres de Córdoba, a Rosario Central y a Newell`s y a Estudiantes en La Plata. Mis hijos me siguen los pasos, fijate que Diego acaba de ir al Mundial de Clubes a cortarle al Chelsea por pedido de Enzo Fernández (24). Y el nuevo look de Mastantuono (Franco; 18) que le vieron en el Real Madrid se lo hizo él antes de viajar”, relató El Tano Figaro con el orgullo a flor de piel.

El peluquero en su local de Chacarita junto a sus hijos Diego y Martín, quienes siguen sus pasos.

En su amplio salón de la Chacarita las paredes dan crédito fotográfico de todos los cracks que pasaron por allí o a los que ‘El Tano’ fue a cortarles. Además de Messi, se lo ve junto a Rodrigo de Paul, Lionel Scaloni, Julián Álvarez, Sergio Agüero, Leandro Paredes y tantísimas figuras más, incluso futbolistas extranjeros de paso por Buenos Aires como el paraguayo Julio Enciso (21).

Con Paulo Dybala y Leandro Paredes.

Carismático y meticuloso, El Tano Figaro dice que todo este furor comenzó cuando años atrás le llamó la atención el look del italiano Stefano Borriello (43), el primero -según él- que se hizo el corte Degradé tan de moda durante casi quince años. Aunque, ahora, la tendencia es el Old Money, en el que muta un poco la tijera y un poco el rapadito sobre la patilla.

El estilista y su foto junto a Scaloni.

Según cuenta el reconocido peluquero, la moda de teñirse el pelo de blanco y gris la descubrió gracias a Paulo Dybala (31), y ese look le provocó que cantidad de chicos de divisiones inferiores se agolpen sobre su salón.

“Hoy somos 28 peluqueros que trabajamos de 8 a 20:00 sin parar, todos los días salvo los domingos. ¡Y no sabes lo que es esto cuando se juega un partido importante! Mi único deseo no cumplido es cortar le el pelo a Luis Miguel (55)… Y también me encantaría que alguna vez me llamen del programa de Mirtha (Le grand)…", concluyó El Tano Figaro.

Texto: Carlos Cervetto

Fotos: P. Cuarterolo/ Perfil.