La separación de Claudio "Peluca" Brusca y Laurita Fernández fue una de las polémicas de este 2025. Su separación estuvo rodeada de rumores de terceros en discordia, que apuntaron contra la bailarina. A pesar de esto, ambos decidieron continuar con su trabajo en conjunto, hasta los últimos días. Algunas suposiciones de alejamiento comenzaron a aparecer, debido a una tajante decisión que el productor habría tomado y que preocupa a su expareja.

Laurita Fernández y Peluca Brusca tuvieron una polémica separación, luego de que se diera a conocer que hubo infidelidad de parte de la bailarina. La pareja había expresado sus deseos por hacer un futuro juntos, y estaban conviviendo desde hace años. Sin embargo, desde que se dio a conocer su ruptura, ambos mantuvieron su distancia en redes sociales y los medios de comunicación. Fue, en este contexto, en el que se dio a conocer una tajante decisión que tomó el productor y preocupó a la bailarina.

En Ya fue Todo, dieron a conocer que Peluca Brusca había decidido irse del programa en el que conduce Laurita Fernández. Alejandro Castelo aseguró que la idea sería a fin de año y agregó: "Después de la separación, intentó irse porque se mezclan los sentimientos y ella no quiso que se vaya. Agarró el teléfono y llamó a los productores para que él no se fuera porque estaba cómoda y el programa va bien". Sin embargo, los detalles sorprendieron a todos, ya que él tendría una propuesta polémica.

"Guido Kaczka lo quiso repatriar para hacer 'Buenas Noches Familia'. Cuando Laurita le escribe a los productores, Guido puso paños fríos. Ella dijo: '¿Me van a sacar el productor con el que tengo confianza para que se vaya a un programa que compite conmigo?'", expuso el periodista. De esta manera, Juan Etchegoyen se contactó con Claudio, quien evitó hablar de la separación, y aseguró que su decisión había sido por el bien del programa.

Esta situación generó un tenso momento entre ambos, quienes también están superando su separación. La tajante decisión de Claudio "Peluca" Brusca preocupa a Laurita Fernández, ya que ambos siguen manteniendo una relación laboral. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en pronunciarse al respecto, expresando sus opiniones y eligiendo un bando en este nuevo cruce. Sin embargo, por el momento, no confirmaron el cambio del productor a otro programa.

